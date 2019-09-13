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Зеленскому предложили узаконить возможность откупиться от армии

13 сентября, 20:18

Петиция с необычной просьбой появилась на сайте главы государства

/ Фото: AFP

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением принять закон, позволяющий официально "откупиться" от службы. Соответствующая петиция была зарегистрирована под номером 22/073196-эп.

"На сегодняшний день большое количество денег проходит через руки врачей и военных комиссаров, которые "отмазывают" молодых людей от армии", – отметила автор этого предложения, Юлия Мирошниченко.

По ее мнению, закон позволит добиться целого ряда преимуществ: "а) уменьшить коррупцию в этой сфере; б) пополнить армию кадрами, которые действительно хотят служить Украине; в) наполнить бюджет; г) повысить оплату военнослужащим и сделать эту профессию более престижной (Средства по таким вкладам должны направляться в фонд оплаты труда военнослужащих)".

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Обращение к главе государства было зарегистрировано 12 сентября, и, чтобы оно было официально рассмотрено, его должны поддержать 25 тысяч украинцев.

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Отметим, что за последние пару месяцев глава государства дал несколько ответов на обращения граждан. Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады. Стоит отметить, что он поддерживает подобную инициативу.

Также Зеленский отвечал на петицию об увольнении Авакова. Украинцы попросили президента отправить главу МВД в отставку, но он объяснил, почему это невозможно.

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Зеленский ВСУ откупиться петиция откуп от службы

Источник: Сегодня

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