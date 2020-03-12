Зеленскому представили новую систему фиксации нарушений ПДД: видео

Министерство внутренних дел презентовало систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На презентации присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Представлял новую систему министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко.

По словам замглавы МВД, в Украине 40% ДТП происходят из-за превышения водителями скорости движения. Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве установлены 20 камер и до 1 мая, когда система будет запущена в штатном режиме, установят еще 30 камер в Киевской области. Камеры установлены именно в тех местах, где, согласно статистике, погибли или пострадали больше всего людей.

Геращенко в качестве примера показал камеру автоматической фото-и видеофиксации на Южном мосту в Киеве (сейчас она работает в тестовом режиме). С 1 мая каждый нарушитель уже будет получать сообщения о штрафе.

"Как будет в целом работать эта система. Камера фиксирует превышение скорости… Патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номер автомобиля. После установления совпадения номера автомобиля с его маркой, выписывает административный протокол и через "Укрпочту" направляется нарушителю. Нарушитель может ознакомиться с фотографией, место, временем и даже посмотреть видеозапись, в какой именно время его автомобиль превысил скорость. Если за рулем был не владелец автомобиля, то он может сообщить человеку, которому доверил автомобиль, чтобы тот заплатил штраф", – рассказал замглавы МВД.

Он отметил, что сейчас цель правоохранителей благодаря этой системе снизить в два раза смертность на дорогах. Геращенко добавил, что сейчас система будет работать в тестовом режиме без штрафов, а только с предупреждениями. Штрафовать начнут с 1 мая.

Видео: president.gov.ua

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывал, зачем нужна фото- и видеослежка за водителями. Он считает, что это является шагом к стандартам ЕС.

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