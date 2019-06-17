Зеркаль предупредила ЕС о возможном газовом кризисе в 2020

Она считает, что Россия и Украина не договорятся о заключении транзитного договора

Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предупредила Евросоюз о возможности газового кризиса из-за отсутствия договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом Елена Зеркаль пишет Bloomberg.

По ее словам, вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока.

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", – заявила Зеркаль.

Зеркаль также подчеркнула, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. Это повлекло за собой повышение предложения газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на топливо.

Напомним, ранее Зеркаль сообщила, что Россия уже пять лет – с весны 2014 года – незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму. Она представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний арбитражного трибунала по делу против РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Также, мы писали, что Украине придется реформировать энергетическую отрасль ускоренными темпами независимо от того, удастся ли ей договориться о продолжении транзита российского газа с 2020 года. Так считает профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований в Берлине.

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