Зеркаль заявила о возможном уходе из МИДа

Замминистра рассказала, что ее еще держит в ведомстве и будет ли она послом

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Ранее замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль отказывалась от работы в Офисе президента, а теперь заявила, что, скорее всего, закончит работу в МИДе.

Об этом она заявила в интервью BBC Украина.

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"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", – сказала она.

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Зеркаль отметила, что думает завершить свою каденцию в МИДе после того, как определится относительно процедурных вопросов в арбитраже по морякам. В то же время она отвергла вариант работы послом Украины.

"Надо двигаться дальше. Я не заинтересована покидать страну. Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна или не нужна. Понимаете, когда вы пять лет занимаетесь какой-то проблематикой, вы какие-то дела завершаете, какие-то – ставите на курс логического завершения. И оставаться с этим – неинтересно. Я понимаю, что возвращаются многие мои коллеги, которые могут завершать дела, которые мы начали", – добавила дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеркаль рассказывала, когда суд в Гааге вынесет решение по иску Украины к России. Она также объяснила, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны.

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