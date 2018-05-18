Жданов: Появились новые рычаги давления на Путина – миссия ООН на Донбассе стала реальней

Сегодня, 05:34

По украинскому вопросу вырисовывается новый формат союзников Украины, отметил эксперт

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

"Нормандский" и "минский" форматы уже зашли в тупик и не принесут результата по Донбассу, однако появилась реальная возможность для урегулирования конфликта через миротворческую миссию.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сказал военный эксперт Олег Жданов.

Он негативно оценил существующий форматы переговоров по Донбассу.

"Нормандская четверка", мне кажется, канула в лету точно так же, как "минский формат". Это тупик. Там настолько велики противоречия, что они вряд ли соберутся вместе. У нас появляется новый формат наших союзников – США, Великобритания, Франция и другие страны".

Жданов считает перспективу введение миротворцев на Донбасс вполне реальной и объяснил, почему.

"Что касается миротворцев, думаю, сегодня это более реальная перспектива, потому как появились очень серьезные рычаги влияния на (президента РФ) Владимира Путина, как на президента РФ. Особенно в плане нарушения международного договора о нераспространении ядерного оружия. Я так понимаю, что у Израиля на сегодняшний день в иранском архиве есть доказательная база того, что Россия поставляла ядерные технологии и компоненты, из которых можно произвести ядерное оружие Ирану. Поэтому перспектива появления миротворцев на нашей земле стала более реальна. Я думаю, что у нас довольно светлая перспектива на ближайшее будущее".

Как рассказывал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, в переговорах по Донбассу США не нужен "нормандский формат". Он отмечал, что Вашингтон хочет общаться с Россией на более стратегическом уровне по урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал главное условие для возвращения мира на Донбасс. По его словам, именно введение миротворцев ООН поможет решить украинский кризис.
Россия, Путин, Донбасс, миротворцы, жданов, нормандский формат

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