Жданов: Появились новые рычаги давления на Путина – миссия ООН на Донбассе стала реальней

"Нормандский" и "минский" форматы уже зашли в тупик и не принесут результата по Донбассу, однако появилась реальная возможность для урегулирования конфликта через миротворческую миссию.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сказал военный эксперт Олег Жданов.

Он негативно оценил существующий форматы переговоров по Донбассу.

"Нормандская четверка", мне кажется, канула в лету точно так же, как "минский формат". Это тупик. Там настолько велики противоречия, что они вряд ли соберутся вместе. У нас появляется новый формат наших союзников – США, Великобритания, Франция и другие страны".

Жданов считает перспективу введение миротворцев на Донбасс вполне реальной и объяснил, почему.

"Что касается миротворцев, думаю, сегодня это более реальная перспектива, потому как появились очень серьезные рычаги влияния на (президента РФ) Владимира Путина, как на президента РФ. Особенно в плане нарушения международного договора о нераспространении ядерного оружия. Я так понимаю, что у Израиля на сегодняшний день в иранском архиве есть доказательная база того, что Россия поставляла ядерные технологии и компоненты, из которых можно произвести ядерное оружие Ирану. Поэтому перспектива появления миротворцев на нашей земле стала более реальна. Я думаю, что у нас довольно светлая перспектива на ближайшее будущее".

Как рассказывал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, в переговорах по Донбассу США не нужен "нормандский формат". Он отмечал, что Вашингтон хочет общаться с Россией на более стратегическом уровне по урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал главное условие для возвращения мира на Донбасс. По его словам, именно введение миротворцев ООН поможет решить украинский кризис.