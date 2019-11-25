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"Жду активизации диалога": Зеленский поздравил президента Румынии

25 ноября, 10:54

Действующий румынский лидер Клаус Йоханнис снова победил на выборах с огромным отрывом

Клаус Йоханнис. Фото: twitter.com/KlausIohannis

Клаус Йоханнис. Фото: twitter.com/KlausIohannis

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего румынского коллегу с переизбранием на пост главы государства по итогам президентских выборов. Об этом он написал в Twitter.

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей – лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата. Ожидаю активизации двустороннего диалога в интересах наших стран и региона", – написал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 10 ноября. В первом туре участвовали 14 кандидатов. Право на голосование в стране имеют 18,2 млн человек. Во втором туре президентских выборов в Румынии большинство избирателей поддержали действующего главу государства, и Клаус Йоханнис во второй раз стал президентом Румынии.

А в октябре парламент Румынии объявил недоверие социал-демократическому правительству Виорики Дэнчилэ, которая стала премьер-министром лишь в январе 2018 года. 10 октября за роспуск Кабмина проголосовали 238 депутатов при 233 необходимых. В итоге 16 октября в Румынии премьером стал Людовик Орбан.

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Румыния Владимир Зеленский Клаус Йоханнис

Источник: Сегодня

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