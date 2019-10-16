В Румынии премьером стал еще один Орбан

В Румынии премьером будет еще один Орбан, как и в соседней Венгрии, где правительство возглавляет скандальный Виктор Орбан, известный своей пророссийской и антиукраинской политикой – в 2014-м он предлагал Польше захватить часть наших земель.

Между тем, румынский премьер, Людовик Орбан, ему не родственник, просто однофамилец, и его мандат еще должен утвердить парламент. Если это случится, правительство под его руководством будет работать лишь год, до следующих выборов.

Напомним, правительственная коалиция Румынии распалась после того, как "младший" партнер – Альянс либералов и демократов (ALDE) объявил, что прекратил свое партнерство с Социал-демократической партией (PSD) премьер-министра Виорики Денчиле.

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Председатель либералов Кэлин Попеску Тэричану подтвердил, что коалиция распалась из-за потери доверия к Денчиле. Как ожидается, правительство в ближайшие недели столкнется с вотумом недоверия. Денчиле сказала, что не боится возможных досрочных выборов.

Напомним, что в последние годы в Румынии не прекращаются политические пертрубации. Так, в январе прошлого года Социал-демократическая партия отозвала свою поддержку премьер-министра Михая Тудосе, а в середине 2017 года пост главы правительства вынужден был покинуть экс-премьер Сорин Гриндяну.

Стоит отметить, что даже после занятия Виорикой Дэнчилэ премьерского кресла спокойствие на политической арене страны могло лишь сниться. Спустя 10 месяцев после назначения президент Йоханнис призвал ее правительство уйти в отставку.

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