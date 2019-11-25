Йоханнис во второй раз стал президентом Румынии

По данным социологов, за Йоханниса отдали голоса от 64 до 65% избирателей, за экс-премьера Виорику Денчиле - 33,5%

Фото: Octav Ganea via REUTERS

Во втором туре президентских выборов в Румынии большинство избирателей поддержали действующего главу государства Клауса Йоханниса. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Румынским институтом оценки и стратегии (IRES), а также исследовательским центром CURS-Avangarde, сообщает Deutsche welle.

По данным социологов, за Йоханниса отдали голоса от 64 до 65% избирателей, тогда как за бывшего премьер-министра Виорику Денчиле проголосовали 33,5% граждан, которые пришли на избирательные участки.

По данным Центрального избирательного бюро, явка на выборах составила 49,87 процента, что стало самым низким показателем со времен падения в стране коммунистического режима 30 лет назад.

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Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 10 ноября. В первом туре участвовали 14 кандидатов. Право на голосование в стране имеют 18,2 млн человек.

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Ранее парламент Румынии объявил недоверие социал-демократическому правительству Виорики Дэнчилэ, которая стала премьер-министром лишь в январе 2018 года. 10 октября за роспуск Кабмина проголосовали 238 депутатов при 233 необходимых.

Напомним, что в последние годы в Румынии не прекращаются политические пертрубации. Так, в январе прошлого года Социал-демократическая партия отозвала свою поддержку премьер-министра Михая Тудосе, а в середине 2017 года пост главы правительства вынужден был покинуть экс-премьер Сорин Гриндяну.

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