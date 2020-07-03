Жена Зеленского победила коронавирус: как она себя чувствует сейчас

Жена президента Украины Елена Зеленская победила коронавирус, которым она заразилась в прошлом месяце.

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Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Офиса президента, упомянув осложнения, которое испытывает женщина после болезни.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", – сообщили в ОПУ.

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Напомним, о диагнозе первой леди стало известно 12 июня. Изначально болезнь протекала бессимптомно, но позже Зеленскую госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени.

При этом у Владимира Зеленского тоже брали анализы на COVID-19 – тестирование методами ИФА и ПЦР дало негативный результат. Несмотря на это, президент перешел на особый режим работы – отменил заграничные поездки, ограничил круг физического общения, перевел совещания в онлайн-режим и исключил на некоторое время все очные встречи.

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