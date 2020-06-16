Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагноз

Жена президента Украины Елена Зеленская госпитализирована после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Офис главы государства.
"Жена Президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве", – говорится в сообщении.
В ОПУ отметили, что первой леди уже поставлен диагноз.
"Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей", – сообщили на Банковой.
Также стало известно, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо.
В связи с этим Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы из-за болезни супруги. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.
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