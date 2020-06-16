Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагноз

О заболевании первой леди стало известно несколько дней назад, даже президент перешел на особый режим работы

Жена президента Украины Елена Зеленская госпитализирована после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Офис главы государства.

"Жена Президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве", – говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что первой леди уже поставлен диагноз.

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"Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей", – сообщили на Банковой.

Также стало известно, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо.

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В связи с этим Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы из-за болезни супруги. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

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