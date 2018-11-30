Жесткая реакция на действия России: почему Трамп отказался от встречи с Путиным
По словам политолога, этот отказ не стоит расценивать как разрыв контактов между двумя странами
Отказ президента США Дональда Трампа встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине – это жесткая реакция на захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
По его словам, США не будут идти на контакт с Россией до освобождения украинских моряков.
"Трамп действует в соответствии с рекомендациями своих советников из Госдепартамента. Надо было продемонстрировать жесткую реакцию на неправомерные действия России в отношении украинских кораблей и моряков. Это требование вполне логично и закономерно. Вот если они освободят украинских моряков и корабли, контакты будут возобновлены", – говорит Фесенко.
При этом отказ Трампа от встречи с Путиным не стоит расценивать как разрыв контактов между двумя странами.
"Это реакция на определенное событие. Это не означает, что американцы на неопределенный срок отказываются от любых контактов с россиянами", – дополняет эксперт.
Ранее мы писали, что Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.
А позже Трамп отказался от двусторонней встречи с Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.
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