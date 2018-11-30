Жесткая реакция на действия России: почему Трамп отказался от встречи с Путиным

Сегодня, 12:05

По словам политолога, этот отказ не стоит расценивать как разрыв контактов между двумя странами

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Отказ президента США Дональда Трампа встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине – это жесткая реакция на захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, США не будут идти на контакт с Россией до освобождения украинских моряков.

"Трамп действует в соответствии с рекомендациями своих советников из Госдепартамента. Надо было продемонстрировать жесткую реакцию на неправомерные действия России в отношении украинских кораблей и моряков. Это требование вполне логично и закономерно. Вот если они освободят украинских моряков и корабли, контакты будут возобновлены", – говорит Фесенко.

При этом отказ Трампа от встречи с Путиным не стоит расценивать как разрыв контактов между двумя странами.

"Это реакция на определенное событие. Это не означает, что американцы на неопределенный срок отказываются от любых контактов с россиянами", – дополняет эксперт.

Ранее мы писали, что Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.

А позже Трамп отказался от двусторонней встречи с Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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