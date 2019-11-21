Жил у тещи, но деньги вернет: Стефанчук написал заявление из-за скандала с квартирой

Руслан Стефанчук / Фото: Верховная Рада

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук написал заявление о возмещении со своей зарплаты суммы, которую государство выплачивало ему на съем жилья. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Руслан Стефанчук – очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он – человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады – вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", – сказал Арахамия.

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В то же время главный в парламенте "слуга народа" отмечает, что Стефанчук имеет права на компенсацию от государства, поскольку не имеет своего жилья.

"Он не такой, как я, состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю", – добавил политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", СМИ стало известно, что Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета. Он подтвердил, что платит за аренду жилья, несмотря на то, что это ею владеет мать его жены.

Народные депутаты Украины ежемесячно получают компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве. Периодически меняется и количество нардепов, которые пользуются этой возможностью, и сама сумма выплат. Сайт "Сегодня" ранее подсчитывал, сколько государство платит за аренда жилья для нардепов.

А пока украинцы платят за жилье депутатов, сами народные избранники в Раде не всегда работают. Смотрите видео первой потасовки нардепов в парламенте нового созыва:

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