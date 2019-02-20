Жилье для семей Героев Небесной Сотни: Кабмин принял важное решение
По словам Владимира Гройсмана, семьи Героев сами определят, где и по какой цене покупать жилье
Кабинет министров Украины одобрил выделение 25 млн гривен на покупку квартир для семей Героев Небесной Сотни. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба правительства сегодня, 20 февраля.
В сообщении говорится, что Кабмин принял пакет решений, направленных на поддержку и социальную помощь семьям Героев Небесной Сотни, которые касаются мер психологической реабилитации и обеспечения жильем.
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По словам Гройсмана, правительство находится в постоянном диалоге с общественными организациями.
"В прошлом году все выплаты, которые были назначены, мы 100% выплатили. Мы должны были это сделать. Надо сейчас усиливать направления социальной реабилитации и другие. Мы выделяем 25 млн на покупку квартир для семей Героев. Они сами определят, где и по какой цене покупать", – сказал он, комментируя решение правительства.
Напомним, 18 февраля 2019 года по всей Украине чтили память Героев Небесной Сотни. Президент Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область возложил цветы у памятника Героя Небесной Сотни Романа Гурика.
В США также прошли траурные мероприятия. В этом году памятная церемония по погибшим Героям состоялась недалеко от Капитолия – у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано Посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service, украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.
В Украине День Героев Небесной Сотни отмечается 20 февраля в честь подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана. Кроме украинцев жертвами режима Януковича стали этнические белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в Мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную Сотню.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, в течение января–февраля 2014 года погибли 78 гражданских лиц, более 200 человек получили огнестрельные ранения и около 1000 человек – различной степени тяжести телесные повреждения. Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили и работники милиции, среди которых 13 погибших.
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