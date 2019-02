Жилье для семей Героев Небесной Сотни: Кабмин принял важное решение

По словам Владимира Гройсмана, семьи Героев сами определят, где и по какой цене покупать жилье

Заседание Кабинета министров Украины, 20 февраля 2019 года. Фото: kmu.gov.ua.

Жилье для семей Героев Небесной Сотни: Кабмин принял важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg 2019-02-20T13:29:00+02:00 Политика По словам Владимира Гройсмана, семьи Героев сами определят, где и по какой цене покупать жилье

Кабинет министров Украины одобрил выделение 25 млн гривен на покупку квартир для семей Героев Небесной Сотни. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба правительства сегодня, 20 февраля.

В сообщении говорится, что Кабмин принял пакет решений, направленных на поддержку и социальную помощь семьям Героев Небесной Сотни, которые касаются мер психологической реабилитации и обеспечения жильем.

Читайте также Перемога ціною в Небесну Сотню

По словам Гройсмана, правительство находится в постоянном диалоге с общественными организациями.

"В прошлом году все выплаты, которые были назначены, мы 100% выплатили. Мы должны были это сделать. Надо сейчас усиливать направления социальной реабилитации и другие. Мы выделяем 25 млн на покупку квартир для семей Героев. Они сами определят, где и по какой цене покупать", – сказал он, комментируя решение правительства.

Напомним, 18 февраля 2019 года по всей Украине чтили память Героев Небесной Сотни. Президент Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область возложил цветы у памятника Героя Небесной Сотни Романа Гурика.

В США также прошли траурные мероприятия. В этом году памятная церемония по погибшим Героям состоялась недалеко от Капитолия – у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано Посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service, украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

В Украине День Героев Небесной Сотни отмечается 20 февраля в честь подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана. Кроме украинцев жертвами режима Януковича стали этнические белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в Мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную Сотню.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в течение января–февраля 2014 года погибли 78 гражданских лиц, более 200 человек получили огнестрельные ранения и около 1000 человек – различной степени тяжести телесные повреждения. Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили и работники милиции, среди которых 13 погибших.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жилье для семей Героев Небесной Сотни: Кабмин принял важное решение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.