Знаковая годовщина: 5 лет назад 100 государств-членов ООН признали недействительным "крымский референдум"

Именно в этот день обнародовали решение Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины

Знаковая годовщина: 5 лет назад 100 государств-членов ООН признали недействительным "крымский референдум" 2019-03-27T22:32:06+02:00 Политика Именно в этот день обнародовали решение Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины

Знаковая годовщина. 5 лет назад сто государств-членов Организации Объединенных Наций признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Именно в этот день обнародовали решение Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

Лидер "Народного фронта" и тогдашний премьер Арсений Яценюк назвал это первой весомой дипломатической победой и поблагодарил всех украинских дипломатов, причастных к этому событию.

"27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабный политический отпор: мир не принял аннексии Крыма. Этот день навсегда останется днем ​​мировой солидарности с Украиной", – заявил Арсений Яценюк.

Напомним, Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин лично принял решение отобрать Крым у Украины, и он координировал всей действия по захвату украинского полуострова.

"Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск России во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично – он обратился в Совет федерации, запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной", – сказал президент Украины.

Глава государства отметил, что даже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов недавно признался, что захватом Крыма руководил лично Путин, а сам самозванец каждый свой шаг согласовывал с Кремлем.

Напомним, еще в 2015 году Минюст взялся за экспертизу высказываний Путина в фильме об аннексии Крыма. Тогда министр юстиции Павел Петренко заявлял, что ее результаты будут отправлены в Гаагу. "Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права".

В итоге эксперты подтвердили аутентичность голосов Путина, Шойгу и Аксенова, а также командующего Черноморского флота РФ Александра Витко, в фильме "Крым. Путь на родину".

Российский документальный фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает о подготовке и процессе аннексии полуострова с использованием комментариев Владимира Путина. В частности, президент России заявил, что в аннексии полуострова нет ничего противозаконного, и признался, что использовал российских силовиков для разоружения украинской армии.

Отметим, что Украина собирается с помощью Запада подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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