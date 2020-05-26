"200 скорых для Украины": история спасения из Днепропетровской области

Маленькую Альмиру сразу после рождения нужно было срочно перевезти в Днепр для лечения

Маленькая Альмира из Каменского сразу после рождения начала задыхаться. Мама девочки Марина Коджатюркоглу даже не успела подержать малышку на руках – врачи начали оказывать ребенку экстренную помощь. Когда поняли, что ситуация критическая, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но для спасения Альмиру нужно было перевезти в Днепр, где работает отделение интенсивной терапии новорожденных. Транспортировали девочку без мамы Марины, которая по этому поводу сильно переживала.

"Я интересовалась, как все будет, насколько это безопасно, насколько скорая оборудована. Сказали, что все есть, есть кувез, который специально для новорожденных, который поддерживает оптимальную температуру. Она будет доставлена в лучших условиях и с комфортом, поэтому я немножко успокоилась", – рассказывает Марина.

Альмиру доставили в Днепр неонатальным реанимобилем, подаренным Центру матери и ребенка в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова.

"Это была наша мечта – автомобиль для транспортировки новорожденных, потому что иногда давали автомобиль, не предназначенный для таких пациентов, и обычно это осложняло течение заболевания. Сейчас у нас есть хорошо укомплектованная машина, и можем работать", – рассказывает генеральный директор Центра матери и ребенка имени Руднева Игорь Македонский.

Заведующий отделением интенсивной терапии Александр Вияльский говорит, что Альмиру привезли по адресу, потому что дети с дыхательной недостаточностью – профиль Центра.

"Это маленькие дети с РДС-синдромом, которые не имеют всех необходимых параметров легких для того, чтобы они могли дышать самостоятельно. Это дети с врожденными пневмониями и дети, требующие длительного внутривенного питания", – поясняет врач.

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Он тоже высоко оценил качества машины, подаренной Фондом Рината Ахметова. Особенно кувез, "капсулу жизни":

"Новорожденному ребенку, который лежит здесь, может подаваться кислород, ему может проводиться ИВЛ в этой теплой капсуле. Все устроено так, что кувез нивелирует неровности дороги, удары, резкие торможения".

Благодаря оснащению спецавтомобиля Альмира была быстро и безопасно доставлена в Днепр, где вышла из критического состояния и уже выздоравливает.

"Сейчас, слава Богу, состояние у нас стабильное. Просто немножко надо ей еще окрепнуть, чтобы начала кушать сама", – говорит Марина Коджатюркоглу.

Проект "200 скорых для Украины" был реализован по инициативе Президента Владимира Зеленского и личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах". Сегодня многие из этих машин задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране.

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