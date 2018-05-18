Рейды в Днепре: полиция устроила охоту на водителей, которые не пропускают скорые

Скорая должна приезжать к пациенту за 10 минут в городе и за 20 в районе

В Днепре стартовала профилактическая операция "Спецсигнал", нацеленная на недобросовестных водителей, которые не уступают дорогу транспорту с включенными проблесковыми маячками. В особенности эта проблема касается машин скорой помощи. На время операции копы взяли над каретами медиков шефство: они сопровождают медработников на вызовы и штрафуют тех участников автодорожного движения, которые их не пропускают.

"Сегодня" выяснила, как проходят рейды патрульных и что грозит водителям за несоблюдение ПДД.

Патрульная полиция обещает круглосуточно обеспечивать сопровождение каретам медиков до конца месяца, причем работать экипажи правоохранителей будут во всех районах города.

"С просьбой принять профилактические меры и сопровождать спецтранспорт к нам обратилось предприятие санитарного транспорта. У них назрела актуальная проблема — медиков плохо пропускают на дорогах, — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции в области Людмила Копыленко. — С 15 по 30 мая по два экипажа будут выделять на сопровождение скорых".

ПЕРВЫЕ НАРУШИТЕЛИ. Чтобы оценить ситуацию на городских дорогах, копы совместно со скорой помощью 16 мая проехались по улицам Днепра. Поездка показала, что наши водители очень неохотно реагируют на просьбы медиков уступить дорогу: люди за рулем легковушек сетуют на загруженность проезжей части, дескать, поэтому и пропустить скорую не могут.

Сопровождение. До конца мая со скорой будут ездить копы. Фото: патрульная полиция области

"Позавчера за 30 минут мы остановили три автомобиля, которые не пропустили скорую. Хотя на самом деле остановить нужно было не три машины, а порядка десяти. Автомобилисты не хотят перестраиваться, им сигналят, а они стоят. А от времени приезда скорой зависит чья-то жизнь", — говорит Людмила Копыленко. Добавляют проблем, по ее словам, и сложные участки дорог на некоторых улицах города.

Вторит Копыленко и главный инженер городского КП "Автопредприятие санитарного транспорта" Игорь Ризамамедов: "Наши действия направлены на то, чтобы мы максимально быстро могли доехать до адресата. С учетом специфики города у нас есть участки дорог, где водители условно могут уступить проезд, но делать это не хотят. Если раньше водители не реагировали на проблесковые маячки, то сейчас не реагируют и на звуковые сигналы".

Минимальное время по городу, за которое скорая помощь должна приехать к адресату, по словам Ризамамедова, составляет 10 минут, а по району — 20 минут. Часто эти временные рамки из-за загруженности дорог в городе нарушаются, порой медики добираются к пациенту и по 30 минут.

ОТ СЛОВ К ШТРАФАМ. В дальнейшем копы собираются не ограничиваться одним лишь предупреждением водителей и обещают перейти к штрафам. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (статья 122 "Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения"), недобросовестные водители будут вынуждены заплатить штраф в размере 510 грн.