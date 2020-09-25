Аптеку в Днепре наказали за "лекарство" от коронавируса

В Днепре оштрафовали владельца аптеки, в которой продавали фейковые лекарства от коронавируса. Информация о данном препарате вызвала волну негодования в сети еще в марте.

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По словам главы Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексея Хмельницкого, расследование началось тогда же. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что лекарства от COVID-19 на данный момент не существует. Однако 76,8% людей, купивших данный препарат, были уверены, что средство имеет лечебный или профилактический характер.

"Это был осознанный обман людей", — написал глава Киевского территориального отделения АМКУ.

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В результате производителя фейкового препарата ООО "Группа "Аптекарь"" оштрафовали на 30 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины включило ремдесивир в протокол лечения COVID-19, а глава Минздрава Максим Степанов уже выразил интерес Киева к закупкам этого препарата у США.

Также напомним, в ЕС официально разрешили первое лекарство от коронавируса.

Как в Украине в разгар эпидемии продают липовые справки об отсутствии COVID-19 – смотрите в сюжете:

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