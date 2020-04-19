Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Последние новости Украины

Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса

19 апреля, 16:46

Татьяна Очеретяна

Ранее этот препарат использовали против вируса Эбола

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у США препарат Remdesivir, который они признали действенным для лечения больных COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"Это лекарственное средство – "Ремдесивир" (Remdesivir) – было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний", – заявил он.

Также Степанов отметил, что этом препаратом пользовались при лечении от вируса Эбола, но, по его словам, результаты были "не слишком хорошие".

Реклама

"Во время составления протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира – США, европейских стран, это лекарственное средство, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях", – отметил он.

В тренде
Толпы людей без масок: как в оккупированном Донецке празднуют Пасху (фото)

Степанов добавил, что Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе по дипломатическим каналам.

Напомним, ранее канадские ученые заявили, что антивирусный препарат ремдесивир может блокировать размножение в организме носителя вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания.

Кроме того, медики в Гонконге уже приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Украина препарат коронавирус лекарство

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов
Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктовFun
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреляУкраина
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и прозаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 15 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 15 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...