Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у США препарат Remdesivir, который они признали действенным для лечения больных COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"Это лекарственное средство – "Ремдесивир" (Remdesivir) – было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний", – заявил он.

Также Степанов отметил, что этом препаратом пользовались при лечении от вируса Эбола, но, по его словам, результаты были "не слишком хорошие".

Реклама

"Во время составления протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира – США, европейских стран, это лекарственное средство, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях", – отметил он.

Степанов добавил, что Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе по дипломатическим каналам.

Напомним, ранее канадские ученые заявили, что антивирусный препарат ремдесивир может блокировать размножение в организме носителя вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания.

Кроме того, медики в Гонконге уже приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама