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"Атмосфера тяжелейшая. Новый мэр не обсуждается". Что происходит в Кривом Роге после смерти Павлова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
17 августа, 23:30
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В мэрии Кривого Рога не могут прийти в себя после смерти Константина Павлова. Говорят, что его все любили и ни о каких угрозах не слышали
Кривой Рог шокирован смертью Константина Павлова. Коллаж "Сегодня"
Кривой Рог шокирован смертью Константина Павлова. Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге (Днепропетровская область) после смерти городского головы Константина Павлова очень тяжелая атмосфера, но все в городе "работает четко и без сбоев". При этом о назначении нового мэра пока не говорят.

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Об этом рассказал источник "Сегодня" в криворожской мэрии.

"В мэрии тяжелейшая атмосфера. Костю Павлова вот просто любили. Он был уникальным для такой должности человеком. Его человечность и вежливость – просто легендарны", – рассказал собеседник "Сегодня".

Он добавил, что назначение нового городского головы еще не обсуждалось, ждут переговоров, но в городе "все работает четко, никаких сбоев нет".

Источник "Сегодня" также утверждает, что о каких-либо угрозах криворожскому мэру в городе не известно.

"Про угрозы никто не слышал. Павлов был настолько светлым, что даже представить трудно, что он с кем-то мог поссориться", – рассказали в мэрии.

Напомним, Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

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Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.

Мы также писали, что в Сети опубликовали еще одно видео момента гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. На записи глава города уже сидел на полу.

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