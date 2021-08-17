Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Вздрогнул, когда уже сидел на полу. Появилось еще одно видео гибели мэра Павлова

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 августа, 20:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первое видео из дома Павлова отличается от второго – на новой записи чиновник уже сидел на пороге дома
В Сети показали новое видео гибели главы Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"
В Сети показали новое видео гибели главы Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали еще одно видео момента гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. На записи глава города уже сидел на полу.

Реклама

Запись разместили в Telegram-канале "Алексей Таймурзин – без цензуры".

Читайте также:

На видео видно, что мужчина сидел на полу, из комнаты были видны только его ноги и затылок. В какой-то момент Павлов вздрогнул и перевернулся.

Реклама

Причем на этом новом видео время отличается от того, что было на предыдущем. На этом – 18:48, а на старом – 17:28.

Депутаты горсовета считают, что предыдущее видео – фейк

Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк рассказала сайту "Сегодня", что мэр только недавно установил по всему дому и на улице новые камеры.

Вот что заметили подозрительного:

  • На записи, которую показали депутатам, не видно носков, а Павлова нашли в высоких носках.
  • Время гибели Павлова не совпадает с зафиксированным на камерах видеонаблюдения.
  • Качество записи сильно ухудшено – камеры мэра снимают лучше.
  • Первая часть видео не состыковывается со второй. Чиновники подозревают, что вторая часть ускоренная или вообще полностью смонтирована.

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Истории про спорт
Больше историй
Игры разума
Больше умного азарта
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости

17 августа 1991. В Киеве праздновали День воздушного флота: над столицей Украины летали самые большие в мире самолеты. Собственного производства...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-2019 в Украине
890 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Игры сильных духом!
24 августа - 5 сентября
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять