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Бесплатный проезд и билеты в кино. В Днепре придумали "плюшки" вакцинированным жителям

2 августа 2021 20:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жителей Днепра будут поощрять за полученные прививки против ковида, однако тех, кто не вакцинируется, могут ждать "санкции"

Жители Днепра, получившие две прививки, могут рассчитывать на скидки в кинотеатрах. Коллаж "Сегодня"

Жители Днепра, получившие две прививки, могут рассчитывать на скидки в кинотеатрах. Коллаж "Сегодня"

В Днепре местные власти обещают вакцинированным против коронавируса жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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Решение подписал глава города Борис Филатов, передает пресс-служба мэрии.

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Решение о бесплатных абонементах на проезд должен еще разработать Департамент транспорта и утвердить исполком. Сам мэр уточнил в Facebook, что речь идет о проезде в электротранспорте и метро.

Какие еще приятности ждут вакцинированных днепрян?

  • В городе хотят организовать два мероприятия для тех, кто вакцинировался (отдельно для молодежи и отдельно для пожилых людей).
  • Людям с прививками могут ходить в кино без масок. Сейчас профильному департаменту горсовета поручили представить предложения по работе с кинотеатрами.

Также отмечается, что всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений горсовета обязали вакцинироваться до 15 октября. Те, кто не сделает прививку, будут обязаны принести справку об отсутствии коронавируса.

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"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированы. А если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР-тесте (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", - написал мэр.

Напомним, украинские власти не исключают ввод запретов для невакцинированных граждан. Например, они могут коснуться работников школ, предприятий общественного питания и водителей общественного транспорта.

Также западные страны одна за другой вводят запреты на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса. "Сегодня" выясняли, возможен ли такой сценарий в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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