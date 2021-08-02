Бесплатный проезд и билеты в кино. В Днепре придумали "плюшки" вакцинированным жителям

Жителей Днепра будут поощрять за полученные прививки против ковида, однако тех, кто не вакцинируется, могут ждать "санкции"

Жители Днепра, получившие две прививки, могут рассчитывать на скидки в кинотеатрах. Коллаж "Сегодня"

В Днепре местные власти обещают вакцинированным против коронавируса жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Реклама

Решение подписал глава города Борис Филатов, передает пресс-служба мэрии.

Читайте также: Вакцинация сбавила обороты. Сколько украинцев получили прививку от COVID-19 за сутки

Решение о бесплатных абонементах на проезд должен еще разработать Департамент транспорта и утвердить исполком. Сам мэр уточнил в Facebook, что речь идет о проезде в электротранспорте и метро.

Какие еще приятности ждут вакцинированных днепрян?

В городе хотят организовать два мероприятия для тех, кто вакцинировался (отдельно для молодежи и отдельно для пожилых людей).

Людям с прививками могут ходить в кино без масок. Сейчас профильному департаменту горсовета поручили представить предложения по работе с кинотеатрами.

Также отмечается, что всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений горсовета обязали вакцинироваться до 15 октября. Те, кто не сделает прививку, будут обязаны принести справку об отсутствии коронавируса.

В тренде Танцующий учитель истории под Полтавой покорил Сеть (видео)

Реклама

"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированы. А если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР-тесте (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", - написал мэр.

Напомним, украинские власти не исключают ввод запретов для невакцинированных граждан. Например, они могут коснуться работников школ, предприятий общественного питания и водителей общественного транспорта.

Также западные страны одна за другой вводят запреты на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса. "Сегодня" выясняли, возможен ли такой сценарий в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса