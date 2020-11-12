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Без воды, света и канализации: в Сети показали больницу для пациентов с COVID-19 под Днепром

12 ноября, 18:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пациентам ставят капельницы под светом телефонного фонарика

В городе Новомосковск Днепропетровской области в больнице нет элементарных условий для лечения пациентов с коронавирусом.

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Фото из медучреждения опубликовала местная жительница Александра Новицкая в Facebook.

На снимке показано детское отделение больницы, которое отдали для лечения больных COVID-19. Женщина рассказала, что в отделении нет света, не работает канализация, а люди просто выживают.

"Наши медики работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Люди должны выздоравливать, а не находиться в экстремальных условиях. Постоянно неработающая канализация, воды нет, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медицинские работники под фонариком "мобилки". Каменный век", — написала Новицкая.

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Напомним, ранее мы показывали фото и видео из больницы в Харьковской области. Пациенты Купянской районной больницы рассказывали, что света практически нет, люди подсвечивают телефоном, чтобы медсестра поставила им капельницу.

Также мы писали, насколько больницы в Украине обеспечены кроватями с кислородом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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больницы коронавирус Днепропетровская область
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