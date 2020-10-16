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Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской области

16 октября, 16:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во всем помещении горит только одна лампа

В Харьковской области пациентов с коронавирусом размещают в коридорах больниц, поскольку палаты уже все заполнены. Пациенты Купянской районной больницы рассказывают, что света практически нет, люди подсвечивают телефоном, чтобы медсестра поставила им капельницу.

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Фото из больницы показала местная жительница Яна Колпакова в Facebook.

"Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном", — написала она.

Также в Telegram-канале "Веха.Харьков" опубликовали видео из коридора этой же больницы. Запись сделала пациентка медучреждения.

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"Купянская районная больница. Люди с пневмониями задыхаются в коридорах", – говорится в подписи под видео.

Видео: Веха.Харьков

Как известно, в Харьковской области зафиксировали 26 911 подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5813 больных выздоровели, 442 — умерли.

Напомним, несмотря на то, что Харьков попал в "красную зону" карантина, городские школы продолжат работать и не уйдут досрочно на каникулы.

Также мы писали, какие ограничения введут в "красном" Харькове.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Харьков больницы харьковская область коронавирус
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