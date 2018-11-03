Дали отопление – затопили пять этажей: как в Днепре борются с коммунальщиками из-за потопа
Юристы советуют в таких ситуациях сразу привлекать независимых экспертов для оценки нанесенного ущерба
Включили отопление и затопили пять этажей. Шестнадцать семей в Днепре с самого утра собирают в квартирах горячую воду. Из-за дырявых труб вода пошла не в батареи, а просто в квартиры. Аварийную службу жители дома ожидали полтора часа. Все это время кипяток заливал стены, потолки, пол, мебель, технику и одежду.
Горячая вода из технического этажа потекла, как только в доме включили отопление. Теперь сразу в шестнадцати квартирах преодолевают последствия потопа.
Коммунальщики о потопе узнали только тогда, когда им показали ржавую трубу из-за которой затопило дом. Заместитель директора КП "Житлосервис – 2", которое обслуживает здание, пообещала отправить на место комиссию, чтобы та составила акты.
"Будем устранять, но нам же необходимо отправиться на место, разобраться, в чем причина и чья вина", – рассказала замдиректора КП Елена Трубичина.
В свою очередь адвокаты советуют не рассчитывать только на коммунальщиков, а сразу обращаться к независимому эксперту, чтобы тот тоже зафиксировал причины и последствия потопа, добавить видео и фото поврежденного имущества и со всеми этими документами обращаться в суд.
"Пострадавшие имеют возможность по своему усмотрению привлечь либо независимого эксперта, либо обратиться в институт судебных экспертиз для привлечения соответствующего специалиста, который оценит размер ущерба, сделает выводы о затоплении квартир", – уточнил адвокат Андрей Верба.
Как сообщалось, в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, на сколько могут вырасти тарифы на газ и отопление в Украине.
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