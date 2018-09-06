Во Львовской области небольшому городу грозит коммунальный коллапс

Сегодня, 06:09

Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца, отключили ее без предупреждения


Во Львовской области 30ти-сячному городу Новояворовск грозит коммунальный коллапс. В городе отключили горячую воду. Нет ее даже в школах и садах. И будут ли у горожан зимой теплые батареи, тоже остается под вопросом.

Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца. Отключили без предупреждения. Теплую воду в кранах имеет только больница – нагревает в своей котельной.

Весь жилой фонд города обслуживает одна частная компания – "Энергия-Новояворовск". Она предоставляет горожанам горячую воду, тепло и электроэнергию. Но компания фигурирует в уголовном производстве по махинациям с газом и в настоящий момент суд арестовал ее имущество. Из-за этого в городе и возникли коммунальные проблемы.

Теперь на конкурсе выбирают новую компанию, которая будет управлять имуществом предшественников и предоставлять горожанам комуслуги. Однако пока неизвестно, когда горячая вода вернется в дома.

Напомним, в Херсонской области на головы чиновникам хлынула горячая вода.

Ранее мы писали, что делать, если из крана вместо горячей воды течет холодная.
видео, горячая вода, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области небольшому городу грозит коммунальный коллапс". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Горячая вода может вернуться уже через пару недель

Киев без горячей воды - в Кабмине обещают решить вопрос до 15 сентября

29 Августа, 14:58

В случае решения вопроса с долгами договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом" может быть подписан уже в середине сентября

Коммуналка

Порыв. На ул. Гусовского — масштабное повреждение сетей, за лето устранили тысячи таких порывов. Фото: facebook.com/kyivteploenergo

Киев без горячей воды: сегодня вопрос будет решаться в Кабмине

29 Августа, 08:35

Могут возникнуть трудности и на старте отопительного сезона
Загрузка...

Коммуналка

Некоторым категориям киевлян счетчики на воду устанавливают бесплатно

Экономить на горячей воде станет проще: киевлянам облегчили использование счетчиков

16 Августа, 15:12

Теперь запломбировать счетчики горячей воды можно в водоканале

Коммуналка

Кличко рассказал, когда киевлянам вернут горячую воду

22 Августа, 17:30

В большом количестве домов Киева уже три месяца отсутствует горячее водоснабжение

Экономика

"Нафтогаз" прокомментировал цену, которую власти Киева заплатили за газ

2 Августа, 12:22

Голубое топливо для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 купили у коммерческой компании

Коммуналка

В процессе. Имущество, которым пользовалась компания «Киевэнерго», передается на баланс КП

"Коммуналка" для киевлян: что меняется и куда обращаться с жалобами (полный список адресов и телефонов)

17 Мая, 09:46

Вместо "Киевэнерго" киевлян теперь будет обслуживать коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго"

Коммуналка

Прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от "Киевэнерго" котельных

В восьми районах Киева на месяц отключат горячую воду

27 Апреля, 18:02

Отключение связано с двумя факторами

ЖКХ

Как выбрать бойлер и сколько это стоит: эксперт рассказал об экономии

19 Апреля, 15:00

С покупкой бойлеров б/у лучше не связываться, предупреждают специалисты
Загрузка...