Во Львовской области небольшому городу грозит коммунальный коллапс

Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца, отключили ее без предупреждения

Во Львовской области 30ти-сячному городу Новояворовск грозит коммунальный коллапс. В городе отключили горячую воду. Нет ее даже в школах и садах. И будут ли у горожан зимой теплые батареи, тоже остается под вопросом.

Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца. Отключили без предупреждения. Теплую воду в кранах имеет только больница – нагревает в своей котельной.

Весь жилой фонд города обслуживает одна частная компания – "Энергия-Новояворовск". Она предоставляет горожанам горячую воду, тепло и электроэнергию. Но компания фигурирует в уголовном производстве по махинациям с газом и в настоящий момент суд арестовал ее имущество. Из-за этого в городе и возникли коммунальные проблемы.

Теперь на конкурсе выбирают новую компанию, которая будет управлять имуществом предшественников и предоставлять горожанам комуслуги. Однако пока неизвестно, когда горячая вода вернется в дома.

Напомним, в Херсонской области на головы чиновникам хлынула горячая вода.

Ранее мы писали, что делать, если из крана вместо горячей воды течет холодная.