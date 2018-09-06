Во Львовской области небольшому городу грозит коммунальный коллапс
Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца, отключили ее без предупреждения
Во Львовской области 30ти-сячному городу Новояворовск грозит коммунальный коллапс. В городе отключили горячую воду. Нет ее даже в школах и садах. И будут ли у горожан зимой теплые батареи, тоже остается под вопросом.
Без горячей воды Новояворовск живет больше месяца. Отключили без предупреждения. Теплую воду в кранах имеет только больница – нагревает в своей котельной.
Весь жилой фонд города обслуживает одна частная компания – "Энергия-Новояворовск". Она предоставляет горожанам горячую воду, тепло и электроэнергию. Но компания фигурирует в уголовном производстве по махинациям с газом и в настоящий момент суд арестовал ее имущество. Из-за этого в городе и возникли коммунальные проблемы.
Теперь на конкурсе выбирают новую компанию, которая будет управлять имуществом предшественников и предоставлять горожанам комуслуги. Однако пока неизвестно, когда горячая вода вернется в дома.
Напомним, в Херсонской области на головы чиновникам хлынула горячая вода.
Ранее мы писали, что делать, если из крана вместо горячей воды течет холодная.
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