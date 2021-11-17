Делал прямо в гараже. В Кривом Роге мужчина торговал фейковыми COVID-сертификатами

Полицейские изъяли сертификаты и печати с явными признаками подделки, мобильный телефон и флеш-носитель с готовыми бланками

В Кривом Роге мужчина создавал фейковые ковид-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге задержали 43-летнего мужчину за изготовление поддельных COVID-сертификатов. Правонарушитель реализовывал международные COVID-сертификаты без вакцинации за 1200 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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16 ноября оперуполномоченные отделения полиции №3 (Покровское) на одной из улиц района задержали мужчину при передаче клиенту поддельного документа.

В тот же день правоохранители провели неотложные следственные действия в гаражном помещении фигуранта, где непосредственно криворожец изготовлял COVID-сертификаты, используя готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений.

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Как выяснили правоохранители, мужчина создав объявления на одной из торговых площадок в сети интернет, в течение месяца сбывал поддельные сертификаты.

Кого задержали

Правонарушителем оказался ранее судимый местный житель. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

В ходе досудебного расследования правоохранители будут устанавливать вероятных подельников фигуранта. Досудебное расследование продолжается.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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