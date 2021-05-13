Демонтировали почти все: в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии (фото)

Большая стройка продолжается – в Днепре практически завершился ремонт в одной из гимназий города – что осталось доделать

Благодаря реконструкции в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" гимназия №33 в Днепре превратится в современное и удобное учебное заведение. Работы на объекте близятся к завершению.

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Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Работы такого масштаба в заведении проводят впервые за полтора века, отметил глава области Валентин Резниченко.

"Реконструкцию старейшей гимназии Днепра проводим, используя современные технологии. Все – для более 700 учеников, их учителей и родителей", – сказал он.

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Основные работы сейчас ведутся в новом двухуровневом пищеблоке. В подвале обустраивают кладовые для хранения продуктов. Сверху – столовую и зону приготовления. Между ярусами устанавливают подъемную платформу. Столовая была украшена цветными инсталляциями и элементами декора.

Также продолжаются работы на первом этаже гимназии – там осталось положить линолеум. Отдельно работают над обустройством двора. В данный момент рабочие выкладывают тротуарной плиткой плац.

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По словам генподрядчика Антона Чорнодуба, в начале реконструкции на объекте демонтировали все, кроме стен и исторической части фасада.

"Гимназия уже не будет иметь проблем с дырявыми трубами и старой канализацией. Все сети заменили на новые. По сравнению с тем, что здесь было – это совсем другой уровень", – подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине планируют реконструировать и построить 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.