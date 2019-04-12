День космонавтики в Днепре отметят масштабным фестивалем

Горожан ожидают флешмобы, челленджи и экскурсии

Фото: Pixabay

В День космонавтики, 12 апреля, в Днепре впервые стартует пройдет двухдневный фестиваль, в рамках которого состоятся и интерактивные лекции на тему освоения космоса, флешмоб, а также вечеринка. Корреспондент "Сегодня" узнал, чего ждать горожанам от фестиваля и что интересного посетить.

КОСМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА.

Как ранее заявляли чиновники, за Днепром хотят закрепить статус "космической столицы", а для этого, кроме сугубо имиджевых локаций, которые влияют на узнаваемость, планируют создавать тематические мероприятия. Одно из них – Dnipro Space Weekend. У нас подобное мероприятие будет проводиться впервые.

"Этим мероприятием, которое организовываем к Международному дню космонавтики, привлекаем внимание широкого круга горожан всех возрастов к космической тематике как визитке нашего города и подчеркиваем, что Днепр – это действительно космическая столица Украины. Поэтому с помощью Dnipro Space Weekend развиваем этот бренд города. Планируем проводить Dnipro Space Weekend ежегодно и расширять его тематическую программу", – рассказал руководитель туристического направления КП "Агентство развития Днепра" Анна Коледа.

Участие в первом космическом фесте принимает и Южный машиностроительный завод, известный своими космическими разработками во всем мире. Представители предприятия проведут для школьников и студентов открытые лекции на тему космоса.

МЕРОПРИЯТИЯ.

Сама программа двухдневного фестиваля выглядит весьма насыщенно. Для днепрян приготовили сразу несколько праздничных локаций, на которых они смогут не только весело, но и с пользой провести время. Кроме лекций, горожан ждет видеоконкурс, викторина Yangels Challenge и флешмоб "Днепр – это космос". Отдельная часть программы посвящена тематическим экскурсиям.

"Наши экскурсоводы будут проводить туры по Днепру. Это их уникальные разработки. Во время первой экскурсии расскажут о становлении города, о том, как он обретал космический статус, какие здесь были известные личности. Вторая экскурсия будет пешей и обзорной. Стартует она от памятника Ломоносову (пр-т Дмитрия Яворницкого, 19). Во время этого тура гиды поведают об исторических событиях и некоторых фактах о космосе. У нас также запланирована одна автобусная экскурсия по всему городу с заездом в аэрокосмический центр им. Макарова и в кинопавильон", — рассказал корреспонденту "Сегодня" проектный менеджер школы гидов Dnipro city walks Мария Дядечко.

Изюминкой фестиваля станут различные вечеринки, которые с 12 по 13 апреля будут радовать горожан зажигательной музыкой и веселыми развлечениями.



Фото: instahats.com

ЗА ПРОГРАММОЙ СЛЕДИМ В СЕТИ

Некоторые ивенты, которые пройдут в рамках Dnipro Space Weekend горожане смогут посетить совершенно бесплатно. Однако заплатить все же придется за обзорную экскурсию по городу, а именно — за проезд. Узнать расписание мероприятий, а также маршруты днепряне могут на страницах КП "Агентство развития Днепра" и в школе гидов Dnipro city walks на страницах в социальных сетях. Там же будут публиковаться актуальные новости о фестивале и возможные изменения в программе.

Напомним, ранее мы писали о том, что государственное предприятие "Южмаш", которое специализируется на создании и запуске ракет, намерено инициировать создание в Украине плавучего космодрома.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.