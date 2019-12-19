Деньги или статья: в Днепропетровской области полицейского подозревают в вымогательстве

/ Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении заместителю начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области за вымогательство 1500 долларов взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что подозреваемый изъял у 22-летней девушки недавно купленный автомобиль. Чтобы вернуть машину, он требовал 1500 долларов. В противном случае полицейский грозил привлечь ее к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

Кроме того, мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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