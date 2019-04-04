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Для экс-торнадовца Пугачева, который застрелил двух патрульных, требуют пожизненное

Сегодня, 21:32

Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово, тот отказался, сказав, что ему надо подготовиться

Фото: Укринформ
Для экс-торнадовца Пугачева, который застрелил двух патрульных, требуют пожизненное //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/64c/660/5ca64c6609114.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/64c/660/5ca64c6609114.jpeg Днепр Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово, тот отказался, сказав, что ему надо подготовиться

Приговор экс-бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, зачитают после перерыва в заседании. Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде г. Днепр. 

Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово. Тот отказался, сказав, что ему надо для этого подготовиться. Ранее на заседаниях суда в течение двух лет Пугачев упорно молчал.

Суд удалился в совещательную комнату, сделав перерыв в заседании до 8 апреля.

Как отметил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк, сторона обвинения настаивала на назначении наказания за совершение преступлений Пугачевым в виде пожизненного лишения свободы. Это самое строгое наказание по Уголовному кодексу.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот в ответ открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений..

24 января 2017 года обвинительное заключение в отношении Пугачева передали в суд.

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Тег суд, Пугачев, торнадовцы

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Источник:

Укринформ

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