Для экс-торнадовца Пугачева, который застрелил двух патрульных, требуют пожизненное
Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово, тот отказался, сказав, что ему надо подготовиться
Приговор экс-бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, зачитают после перерыва в заседании. Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде г. Днепр.
Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово. Тот отказался, сказав, что ему надо для этого подготовиться. Ранее на заседаниях суда в течение двух лет Пугачев упорно молчал.
Суд удалился в совещательную комнату, сделав перерыв в заседании до 8 апреля.
Как отметил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк, сторона обвинения настаивала на назначении наказания за совершение преступлений Пугачевым в виде пожизненного лишения свободы. Это самое строгое наказание по Уголовному кодексу.
Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот в ответ открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений..
24 января 2017 года обвинительное заключение в отношении Пугачева передали в суд.
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