Тендеры в Днепре: через ProZorro покупают маркеры и автомобили

Для городских КП заку¬пают оборудование и канцтовары через электронную систему тендеров

Днепр стал одним из лидеров по экономии на госзакупках

В Днепре чиновники и коммунальщики ежедневно объявляют тендеры на покупку необходимого – с 2015-го в системе публичных электронных закупок ProZorro Днепровский горсовет зарегистрировал более 56 000 тендеров.

Из последних: закупка канцтоваров для инспекции по вопросам парковки, офисного оборудования и даже термобланков для печати театральных билетов. Благодаря системе ProZorro экономия городского бюджета Днепра уже составила 1,15 млрд грн.

"Сегодня" узнали, в чем нуждаются городские коммунальные предприятия и департаменты.

Так, согласно требованиям одного из тендеров, который недавно появился на портале, для КП "Безопасное и инновационное образование" Днепровского горсовета планируют купить 11 компьютеров. Стоимость заявки составляет ­168 600 грн.

В среднем, цена одного компьютера может составить 15 000 грн. Кроме того, в это же КП необходимо 27 телевизоров и четыре проектора на общую сумму в 264 128 грн.

А вот инспекция по вопросам контроля за парковками объявила тендер на покупку канцтоваров.

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За 9700 грн подрядчику нужно доставить в мэрию 626 единиц канцелярских товаров, среди которых: клей, маркеры, бумага и боксы для архивации документов.

В свою очередь в КП "Городская инфраструктура" планируют арендовать биотуалет. Согласно тендерной документации, в парке "Зеленый Гай" установят временный санузел, который обойдется максимум в 45 000 грн. Услуга будет предоставляться с 1 октября по 31 декабря этого года.

Любопытно, что для КП "Муниципальная варта" планируют закупить три легковых автомобиля для перевозки пассажиров. Общая стоимость тендера – 1,194 млн грн.

Департамент благоустройства и инфраструктуры горсовета объявил тендер на текущий ремонт зеленых насаждений. За 10,440 млн грн планируют высадить кусты, а также подготовить место и высадить новые деревья.

При этом в мэрии отметили, что Днепр одним из первых присоединился к системе ProZorro. По итогам 2018 года город вошел в тройку лидеров в рейтинге городов, которые активно используют электронную систему.

"По итогам первого квартала 2019-го наш город за использование ProZorro.Продажи попал в топ-5, а по итогам второго квартала поднялся на второе место", – сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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