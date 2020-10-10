Выборы в Днепре: кто идет в депутаты от 13 партий

Избрание членов горсовета Днепра пройдет в рамках очередных местных выборов 25 октября 2020 года. 13 партий представили своих кандидатов в депутаты Днепровского городского совета. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил.

"Батьківщина"

Реклама

Мгер Куюмчан. 33 года, возглавляет местную ячейку партии. Уроженец Армении, живет в смт Слобожанское Днепропетровской области. Заместитель главы Днепропетровского областного совета. Волонтер, участвовал в парламентских выборах по мажоритарному округу в 2014 году, но в парламент не прошел. Антонина Марина. Татьяна Сечевых. Михаил Белый. Тарас Жуков. Виктор Гармаш. Дмитрий Безуглый. Сергей Полуян. Юлия Копылова. Ляля Евтушенко.

Блок Вилкула "Украинская перспектива"

Александр Вилкул. 46 лет, лидер партии. Родился в Кривом Роге, проживает в городе Днепр. Имеет образование горного инженера, окончил Криворожский технический университет. Также является заместителем президента общественной организации "Академия горных наук Украины". Наталья Начарьян. Наталья Гончаренко. Наталья Пилипенко. Ярослав Гивель. Оксана Живага. Елена Ведмидь. Давид Гороватый. Екатерина Мозговая. Михаил Яшинский.

"Голос"

Владимир Юрченко. 47 лет, председатель городской парторганизации. Родился и живет в Днепре. Окончил Днепропетровский государственный университет. Юрист, занимается предпринимательством. Бывший замглавы областной государственной администрации Днепропетровской области. Ольга Владимирова. Алексей Савчук. Наталья Шулика. Максим Гольдин. Лариса Колесник. Виталий Фоменко. Наталья Кузнецова. Александр Жарий. Ирина Авдеева.

"ДемАльянс" (Демократический альянс)

Артем Романюков. 37 лет. Уроженец Московской области (Россия), живет в Днепре. Директор по развитию гражданской организации "Сохрани Днепр", основатель организации "Общественный контроль". Раньше занимался бизнесом в области проектирования, монтажа и обслуживания инженерных сетей. Василий Подлужный. Сергей Головацкий. Татьяна Тертичко. Юлия Ткачук. Александр Куприенко. Александр Дука. Ольга Брылева. Виктория Гаврюшова. Денис Баранец.

"Европейская солидарность"

Реклама

Тетяна Рычкова. 42 года, глава городской организации партии. Окончила Национальную металлургическую академию Украины по специальности "экономист-финансист предприятия", занималась бизнесом. Работала в Министерстве обороны, проходила службу по контракту в звании офицера, волонтер. Прошла в Верховную Раду VIII созыва как мажоритарщица. Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года, но не попала в парламент. Камиль Примаков. Артем Хмельников. Валерия Петрицкая. Максим Музыка. Сергей Краснопольський. Александр Зеленюк. Северин Маринчук. Алина Медведева. Алена Полонская.

"Команда Днепра"

Александра Климова. 45 лет, лидер партии. Родилась и живет в Днепре. Психолог в Областном клиническом центре медико-социальной экспертизы Днепропетровского областного совета. Волонтер, автор и ведущая психологических программ и тренингов. Президент Украинской Ассоциации танцевально-двигательной терапии. Дмитрий Семеренко. Оксана Немировская. Евгений Поляруш. Владислав Малько. Николай Саляев. Марина Мартыненко. Антон Чернета. Ирина Дыгун. Денис Лазько.

"Наш край"

Иван Куличенко. 65 лет, мэр Днепра в 2000-2014 гг. (четыре срока), с 2014 по 2019 год – народный депутат Верховной Рады. Председатель набсовета Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Действительный член Академии строительства Украины. Виталий Маласай. Сергей Карпенко. Елена Ткаченко. Елена Мудрак. Михаил Огннвой. Дмитрий Подопригора. Владимир Рожко. Екатерина Бабенко. Александра Корниенко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Геннадий Гуфман. 50 лет, председатель Днепропетровского областного отделения ОПЗЖ. Родился и живет в Днепре. Окончил экономический факультет Днепропетровского национального горного университета по специальности "экономика предприятий". Владелец ряда предприятий (аренда недвижимости, торговля, производство). Сергей Никитин. Александр Сидоренко. Елена Куян. Елена Степанян. Дмитрий Щербатов. Олег Григорук. Алексей Лещенко. Наталья Сутулая. Ольга Дзюба.

Партия Зеленых Украины

Татьяна Лампика. 42 года, возглавляет местное отделение партии. Магистр экологии, глава общественного формирования "Экологический патруль", которое занимается выявлением нарушений в экологической среде. В 2016 и в 2019 годах баллотировалась на выборах в Верховную Раду – первый раз от партии, второй раз по мажоритарному округу. Денис Кирпенко. Вячеслав Внуков. Артем Тимарев. Екатерина Чередник. Олег Вишневский. Сергей Концевой. Владимир Корниенко. Юлия Мирошник. Наталья Жданова.

"Партия Шария"

Реклама

Татьяна Цимболинец. 28 лет, возглавляет областную организацию партии. Родилась в Мукачево, живет в Днепре. Ранее возглавляла Закарпатский областной штаб "Партии Шария". Максим Майдан. Максим Сипович. Валерий Пикинер. Анастасия Белоус. Денис Савинский. (отсутствует) Марина Вишнякова. Антон Мазин. (отсутствует)

"Свобода"

Владимир Свиридюк. 60 лет, Родился и живет в Днепре. Пенсионер. Сергей Прокуда. Олег Василенко. Полина Завада. Елена Михлик. Василий Котик. Ирина Годованец. Артем Дуновский. Валентина Недвига. Володимир Старосельский.

"Слуга народа"

Сергей Рыженко. 59 лет, беспартийный. Родился в Черкасской области, живет в Днепре. Доктор медицинских наук, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. После объявления об участии в выборах от "Слуги народа" Рыженко исключили из депутатской фракции "Европейской солидарности" в облсовете. Алиада Мансурова. Юрий Скребец. Есения Тарасова. Сергей Тимчук. Денис Вербас. Ирина Одинцова. Элла Бреславская. Виталий Солоха. Данил Миро.

"Справа"

Павел Атаманчук. 43 года. Родился в Вольногорске, живет в городе Днепр. Получил высшее образование в Днепропетровском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. На сайте ЦИК указано, что Атаманчук – коммерческий директор ООО "ПРАТ-Деталь", которое занимается оптовой торговлей техникой и производством ж/д запчастей. При этом на его страницах в соцсетях значится другая компания – "Протехмаш" (машиностроение, продажа ж/д запчастей, ремонт ж/д техники). Оксана Безуглая. Олександр Смыков. Карина Силенок. Сергей Ларко. Наталья Михеева. Елена Мелентьева. Станислав Игнатенко. Андрей Харченко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто идет в мэры Днепра.

Также сообщалось, что во время местных выборов по всей территории Украины будут действовать карантинные правила, которые необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Кроме паспорта, каждому избирателю будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. На участках будут следить за соблюдением дистанции в полтора метра, а на входе будут проводить температурный скрининг.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама