Выборы в Днепре: кто идет в депутаты от 13 партий

Избрание членов горсовета Днепра пройдет в рамках очередных местных выборов 25 октября 2020 года. 13 партий представили своих кандидатов в депутаты Днепровского городского совета. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил.
"Батьківщина"
- Мгер Куюмчан. 33 года, возглавляет местную ячейку партии. Уроженец Армении, живет в смт Слобожанское Днепропетровской области. Заместитель главы Днепропетровского областного совета. Волонтер, участвовал в парламентских выборах по мажоритарному округу в 2014 году, но в парламент не прошел.
- Антонина Марина.
- Татьяна Сечевых.
- Михаил Белый.
- Тарас Жуков.
- Виктор Гармаш.
- Дмитрий Безуглый.
- Сергей Полуян.
- Юлия Копылова.
- Ляля Евтушенко.
Блок Вилкула "Украинская перспектива"
- Александр Вилкул. 46 лет, лидер партии. Родился в Кривом Роге, проживает в городе Днепр. Имеет образование горного инженера, окончил Криворожский технический университет. Также является заместителем президента общественной организации "Академия горных наук Украины".
- Наталья Начарьян.
- Наталья Гончаренко.
- Наталья Пилипенко.
- Ярослав Гивель.
- Оксана Живага.
- Елена Ведмидь.
- Давид Гороватый.
- Екатерина Мозговая.
- Михаил Яшинский.
"Голос"
- Владимир Юрченко. 47 лет, председатель городской парторганизации. Родился и живет в Днепре. Окончил Днепропетровский государственный университет. Юрист, занимается предпринимательством. Бывший замглавы областной государственной администрации Днепропетровской области.
- Ольга Владимирова.
- Алексей Савчук.
- Наталья Шулика.
- Максим Гольдин.
- Лариса Колесник.
- Виталий Фоменко.
- Наталья Кузнецова.
- Александр Жарий.
- Ирина Авдеева.
"ДемАльянс" (Демократический альянс)
- Артем Романюков. 37 лет. Уроженец Московской области (Россия), живет в Днепре. Директор по развитию гражданской организации "Сохрани Днепр", основатель организации "Общественный контроль". Раньше занимался бизнесом в области проектирования, монтажа и обслуживания инженерных сетей.
- Василий Подлужный.
- Сергей Головацкий.
- Татьяна Тертичко.
- Юлия Ткачук.
- Александр Куприенко.
- Александр Дука.
- Ольга Брылева.
- Виктория Гаврюшова.
- Денис Баранец.
"Европейская солидарность"
- Тетяна Рычкова. 42 года, глава городской организации партии. Окончила Национальную металлургическую академию Украины по специальности "экономист-финансист предприятия", занималась бизнесом. Работала в Министерстве обороны, проходила службу по контракту в звании офицера, волонтер. Прошла в Верховную Раду VIII созыва как мажоритарщица. Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года, но не попала в парламент.
- Камиль Примаков.
- Артем Хмельников.
- Валерия Петрицкая.
- Максим Музыка.
- Сергей Краснопольський.
- Александр Зеленюк.
- Северин Маринчук.
- Алина Медведева.
- Алена Полонская.
"Команда Днепра"
- Александра Климова. 45 лет, лидер партии. Родилась и живет в Днепре. Психолог в Областном клиническом центре медико-социальной экспертизы Днепропетровского областного совета. Волонтер, автор и ведущая психологических программ и тренингов. Президент Украинской Ассоциации танцевально-двигательной терапии.
- Дмитрий Семеренко.
- Оксана Немировская.
- Евгений Поляруш.
- Владислав Малько.
- Николай Саляев.
- Марина Мартыненко.
- Антон Чернета.
- Ирина Дыгун.
- Денис Лазько.
"Наш край"
- Иван Куличенко. 65 лет, мэр Днепра в 2000-2014 гг. (четыре срока), с 2014 по 2019 год – народный депутат Верховной Рады. Председатель набсовета Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Действительный член Академии строительства Украины.
- Виталий Маласай.
- Сергей Карпенко.
- Елена Ткаченко.
- Елена Мудрак.
- Михаил Огннвой.
- Дмитрий Подопригора.
- Владимир Рожко.
- Екатерина Бабенко.
- Александра Корниенко.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Геннадий Гуфман. 50 лет, председатель Днепропетровского областного отделения ОПЗЖ. Родился и живет в Днепре. Окончил экономический факультет Днепропетровского национального горного университета по специальности "экономика предприятий". Владелец ряда предприятий (аренда недвижимости, торговля, производство).
- Сергей Никитин.
- Александр Сидоренко.
- Елена Куян.
- Елена Степанян.
- Дмитрий Щербатов.
- Олег Григорук.
- Алексей Лещенко.
- Наталья Сутулая.
- Ольга Дзюба.
Партия Зеленых Украины
- Татьяна Лампика. 42 года, возглавляет местное отделение партии. Магистр экологии, глава общественного формирования "Экологический патруль", которое занимается выявлением нарушений в экологической среде. В 2016 и в 2019 годах баллотировалась на выборах в Верховную Раду – первый раз от партии, второй раз по мажоритарному округу.
- Денис Кирпенко.
- Вячеслав Внуков.
- Артем Тимарев.
- Екатерина Чередник.
- Олег Вишневский.
- Сергей Концевой.
- Владимир Корниенко.
- Юлия Мирошник.
- Наталья Жданова.
"Партия Шария"
- Татьяна Цимболинец. 28 лет, возглавляет областную организацию партии. Родилась в Мукачево, живет в Днепре. Ранее возглавляла Закарпатский областной штаб "Партии Шария".
- Максим Майдан.
- Максим Сипович.
- Валерий Пикинер.
- Анастасия Белоус.
- Денис Савинский.
- (отсутствует)
- Марина Вишнякова.
- Антон Мазин.
- (отсутствует)
"Свобода"
- Владимир Свиридюк. 60 лет, Родился и живет в Днепре. Пенсионер.
- Сергей Прокуда.
- Олег Василенко.
- Полина Завада.
- Елена Михлик.
- Василий Котик.
- Ирина Годованец.
- Артем Дуновский.
- Валентина Недвига.
- Володимир Старосельский.
"Слуга народа"
- Сергей Рыженко. 59 лет, беспартийный. Родился в Черкасской области, живет в Днепре. Доктор медицинских наук, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. После объявления об участии в выборах от "Слуги народа" Рыженко исключили из депутатской фракции "Европейской солидарности" в облсовете.
- Алиада Мансурова.
- Юрий Скребец.
- Есения Тарасова.
- Сергей Тимчук.
- Денис Вербас.
- Ирина Одинцова.
- Элла Бреславская.
- Виталий Солоха.
- Данил Миро.
"Справа"
- Павел Атаманчук. 43 года. Родился в Вольногорске, живет в городе Днепр. Получил высшее образование в Днепропетровском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. На сайте ЦИК указано, что Атаманчук – коммерческий директор ООО "ПРАТ-Деталь", которое занимается оптовой торговлей техникой и производством ж/д запчастей. При этом на его страницах в соцсетях значится другая компания – "Протехмаш" (машиностроение, продажа ж/д запчастей, ремонт ж/д техники).
- Оксана Безуглая.
- Олександр Смыков.
- Карина Силенок.
- Сергей Ларко.
- Наталья Михеева.
- Елена Мелентьева.
- Станислав Игнатенко.
- Андрей Харченко.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто идет в мэры Днепра.
Также сообщалось, что во время местных выборов по всей территории Украины будут действовать карантинные правила, которые необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Кроме паспорта, каждому избирателю будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. На участках будут следить за соблюдением дистанции в полтора метра, а на входе будут проводить температурный скрининг.
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