Днепр парализовали пробки: где самые опасные участки (видео)

В Днепре стал утрудненный проезд. В городе образовалось немало пробок, а также сбился график общественного транспорта. Все из-за непогоды.
Об этом сообщает Telegram-канал "Х**ый Днепр".
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"Километровые пробки, транспорт стоит, все опаздывают", – идется в сообщении.
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Как утверждают горсовете, сейчас по городу работает больше 100 единиц техники, которая пытается ликвидировать последствия непогоды.
Особо опасные участки в городе:
- мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог (Южный мост, Центральный мост, Амурский мост, Кайдакский мост, Усть-Самарский мост, Самарский мост, путепровод Киевский);
- улицы (Космическая, Яснополянская, Михаила Грушевского, Рабочая);
- проспекты (Дмитрия Яворницкого, Александра Поля, Слобожанский, Ивана Мазепы).
Киев замер в пробках
Сегодня, 28 декабря, в Киеве снова образовались пробки. Тяжело выехать с левого на правый берег. Также произошел и сбой движения общественного транспорта в столице.
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