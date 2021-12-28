Днепр парализовали пробки: где самые опасные участки (видео)

Сейчас по городу работает больше 100 единиц техники

У общественного транспорта сбился график / Коллаж "Сегодня"

В Днепре стал утрудненный проезд. В городе образовалось немало пробок, а также сбился график общественного транспорта. Все из-за непогоды.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**ый Днепр".

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"Километровые пробки, транспорт стоит, все опаздывают", – идется в сообщении.

Как утверждают горсовете, сейчас по городу работает больше 100 единиц техники, которая пытается ликвидировать последствия непогоды.

Особо опасные участки в городе:

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мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог (Южный мост, Центральный мост, Амурский мост, Кайдакский мост, Усть-Самарский мост, Самарский мост, путепровод Киевский);

улицы (Космическая, Яснополянская, Михаила Грушевского, Рабочая);

проспекты (Дмитрия Яворницкого, Александра Поля, Слобожанский, Ивана Мазепы).

Киев замер в пробках

Сегодня, 28 декабря, в Киеве снова образовались пробки. Тяжело выехать с левого на правый берег. Также произошел и сбой движения общественного транспорта в столице.

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