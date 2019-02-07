Днепропетровская область лидирует по внедрению инклюзивного образования

Переселенка Мария Леванович получила от супруги президента слуховой аппарат

Днепропетровская область лидирует по внедрению инклюзивного образования 2019-02-07T00:02:00+02:00 Днепр Переселенка Мария Леванович получила от супруги президента слуховой аппарат

Днепропетровская область - лидер в Украине по внедрению инклюзивного образования. Об этом заявила глава благотворительного фонда Марина Порошенко в Магдалиновском инклюзивно-ресурсном центре. В таких центрах со школьниками с особыми образовательными потребностями занимаются логопеды, психологи и реабилитологи. Отдельный подарок от жены президента сегодня получила выпускница этого центра. Переселенка просила слуховой аппарат, с которым сможет учиться в спортивном институте.

"Одной из первых областей, которая присоединилась к этому, это была Днепропетровская область, с которой мы подписали меморандум о сотрудничестве 29 марта 2017. С этого момента, я скажу, что здесь мы видим просто впечатляющие изменения, впечатляющие результаты. На сегодняшний день мы уже имеем в области 255 инклюзивных школ, в которых учатся 806 детей с особыми образовательными потребностями", – отметила Марина Порошенко.

Напомним, ранее Марина Порошенко в интервью сайту "Сегодня" рассказала о результатах реформы инклюзивного образования за два года.

По ее словам, сегодня около 44 тысяч украинских детей имеют особые образовательные потребности. За это время удалось привлечь к инклюзивному образованию 12 тысяч – и это большое достижение.

Ранее первая леди открыла во Львове интерактивное пространство для творчества, науки и инноваций, причем все оборудование центра адаптировано в том числе и для детей с инвалидностью.

Напомним, в Украине растет количество заведений инклюзивного образования – меморандум о реконструкции и строительстве новых учебных заведений с учетом потребностей детей с инвалидностью подписали Марина Порошенко и вице-премьер Геннадий Зубко.

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