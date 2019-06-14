Днепровские медики смогут найти работу на специальном сервисе

Вакансии для врачей собрали на одном ресурсе, чтобы быстрее подобрать специалиста

Фото: Александр Саенко / Facebook.

В Днепропетровской области запустили онлайн-сервис, который поможет начинающим медработникам устроиться на работу. "Сегодня" разбирались, как работает новинка.

Так, перед студентами-выпускниками традиционно встает вполне привычный вопрос трудоустройства после прохождения интернатуры. Чтобы молодым специалистам было проще ориентироваться в сфере трудоустройства, в области запустили сайт, благодаря которому желающие без труда смогут найти подходящее место.

"Вопрос поиска работы актуален в любой профессии. В том числе и для медиков. Врачи стремятся найти хорошее место, а работодатели — квалифицированного специалиста. Чтобы помочь им, создали сервис по поиску работы. Это новая модель взаимодействия медиков и учреждений здравоохранения", — рассказал директор департамента охраны здоровья ДнепрОГА Наталья Будяк.

Чтобы найти работу, соискателю необходимо зайти на сайт dozdniprooda.com.ua и выбрать из списка подходящее объявление. Сейчас на сайте всего пять вакансий. Среди них — специалисты в области статистики (сбора и анализа полученной информации), врач-эндокринолог, анестезиолог и медсестра.

Под каждой вакансией также отображаются основные задачи и требования, место работы (город области) и заработная плата. Так, аналитику предлагают заработок в пять тысяч гривен, эндокринологу – 2100 грн, анестезиологу – 9000 грн.

Резюме опубликовать может и сам соискатель. Для этого нужно на главной странице сайта нажать на кнопку "отправить резюме" и в появившемся окне заполнить информационную форму. Медики надеются, что инициатива поможет специалистам сделать успешный карьерный старт.

Ранее мы писали о том, как обстоят дела с трудоустройством в Харьковской области и Харькове, где был зафиксирован самый низкий уровень безработицы по Украине. Также журналисты "Сегодня" узнали, в каких сферах "работникам на час" платят больше всего.

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