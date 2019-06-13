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В Днепре по случаю Дня медика врачи устроили велопробег

13 июня, 13:15

В больнице имени Мечникова уже пять лет оказывают помощь раненым на Донбассе военным


Пляжными упражнениями и велопробегом днепровские врачи отпраздновали профессиональный праздник, сообщают новости "Сегодня".

Около сотни медиков приехали в больницу имени Мечникова на велосипедах. Собрались у приемного отделения, где уже пять лет оказывают помощь раненым на Донбассе военным. Оттуда колонна во главе с главным врачом двинулась набережной и проехала Монастырским островом до пляжа. Так собственным примером медики пропагандировали днепрянам здоровый образ жизни.

"В первую очередь – ходьба, ходьба и езда на велосипеде. Любой спорт – это здоровье. Чем больше человек занимается спортом, тем он меньше ходит в больницы. Мы это знаем, и всем рекомендуем обязательно найти свой вид спорта", – посоветовал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. 

Стоит отметить, что уже в нынешнем году любители велосипедных прогулок по Днепру смогут проехаться по нескольким новым специально обустроенным дорожкам – в мэрии начали проектировать обустройство трасс для двухколесного транспорта по Набережной Победы, улице Байкальской и Новом мосту.

Чем полезны велосипедные прогулки, можете прочитать в материале "Сегодня"

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Тег больница, велосипед, врачи, велопробег, Мечников

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