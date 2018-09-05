Днепру – 242: "СКАЙ", Тина Кароль, карнавал, силачи и огненное шоу

Днепряне готовятся отметить День города с размахом. Празднование, которое традиционно проводится во вторую субботу сентября (в этом году 8 сентября), будет проходить в разных районах города. Тогда как на набережной для горожан установят главную сцену, на которой выступят популярные украинские исполнители — "СКАЙ" и Тина Кароль. В общей сложности на празднование из городского бюджета власть имущие выделили более 4 млн грн. "Сегодня" узнала, как Днепр отметит 242-й день рождения и какие сюрпризы приготовили для горожан.

СПОРТ И ВОКАЛ. Мероприятия стартуют в 10:00 на пр-те Дмитрия Яворницкого возле памятника Александру Полю. Там состоится официальное открытие торжеств, а также награждение активных днепрян медалями и грамотами. В это время на Набережной Заводской пройдет финал Кубка Украины по дрэг-рейсингу.

В состязании примут участие 60 самых сильных спортсменов страны. Уже в 11:00 на площади Героев Майдана горожане смогут увидеть арт-проект "Битва хоров", участие в котором примут 13 коллективов. Здесь же пройдет Всеукраинский фестиваль духовых оркестров Dnipro Spirit of orchestras. Организаторы отмечают: в мероприятии будут задействованы коллективы из Киева и Чернигова.

А вот в 12:00 горожанам нужно поспешить на Фестивальный причал — там пройдет открытый чемпионат мира среди стронгменов — Arnold Amateur Srongman World Championship 2019 (USA). Участие в соревнованиях по силовой атлетике примут спортсмены из Беларуси, Словакии, Польши и Латвии. Определять победителей будет украинский богатырь Василий Вирастюк.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ. Между локациями горожанам придется изрядно помотаться, ведь в 17:00 на сцене возле Днепропетровского государственного цирка выступит популярная молодежная группа Open Kids. А на Театральном бульваре пройдет ретро-концерт французского диско-дуэта Ottawan.

Прогуляться по городу и посмотреть на другие локации, которых, к слову, будет 19, горожане смогут на протяжении всего дня. Для любителей искусства будет работать "Художественный квартал" от ул. Воскресенской до ул. Короленко. А вкусные угощения можно будет отведать на гастрономическом фестивале "Вот это еда", который пройдет на Сичеславской Набережной в районе Фестивального причала. Там же горожане смогут сделать и памятные фотографии на фотовыставке "Цветы Днепра-2018".

А вот к 20:00 горожанам нужно спешить на главную городскую сцену, которую установят аккурат на Фестивальном причале. Концерт здесь даст группа "СКАЙ". Там же в 21:00 споет и Тина Кароль. Завершится концерт в 22:00 огненным шоу.

КАРНАВАЛ И РЕКОРД

В субботу, 8 сентября, в городе пройдет карнавальное шествие I Love Dnipro, во время которого планируют установить рекорд Украины. Мероприятие проводится уже второй год и традиционно собирает множество горожан. В этом году организаторы ожидают, что в шествии будут задействованы порядка 10 000 человек, что станет рекордным количеством. Среди участников: байкеры, автомобилисты на ретроавто, спортивные и творческие коллективы, движущиеся платформы.

"Предлагаем выделить премию в размере 10 000 грн за самый лучший костюм. Всем, кто хочет не только принять участие в карнавале, а еще и заработать денег, следует подать заявку", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Карнавал стартует в 12:00 с просп. Яворницкого. Далее шествие пройдет по ул. Воскресенской, Сичеславской Набережной до Фестивального причала. В связи с чем указанные участки дорог будут перекрыты для транспорта.

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