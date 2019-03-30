ДТЭК выделил около 1,5 миллиона на ремонт спорткомплекса в Зеленодольске
Дворец спорта в Зеленодольске, где население около 14-ти тысяч, не уступает столичному
Можно ли создать город своей мечты !? Жители Зеленодольска в Днепропетровской области знают – можно! Главное – получить поддержку социально ответственного бизнеса, который направит средства на благоустройство, ремонт спорткомплекса. А еще сотни детей смогут присоединиться к проекту массового футбола.
Впервые в жизни десятилетний Рома забил рекордное количество голов. Мальчик признается, что хотел бы попасть в команду "Шахтер". История мечты началась с мяча-талисмана, который для сына привез отец с матча "Шахтер" – "Манчестер сити".
О матче звезд Леонов – старший до сих пор вспоминает с волнением. Евгений всегда любил футбол. Но еще одно увлечение – музыкой – вывело его на скамейку запасных:
Много лет он руководит инструментальным ансамблем. Но юношескую мечту не забыл. Когда в Зеленодольске запустили проект детского массового футбола "Давай, играй!" – он одним из первых присоединился к тренерам - волонтерам.
"При содействия футбольного клуба "Шахтер" решили задействовать все компании ДТЭКовские – станции. И решили сделать на их базе – футбольный филиал. Это позволяет детям оторваться от улиц и бренд "Шахтер" известен во всем мире, и поэтому дети с большим энтузиазмом ходят", – делится он.
На сегодня тренировки проходят в 15-ти городах семи областей Украины.
"С 2013 года мы начали эту программу и постепенно масштабировали ее по всей стране. К концу этого сезона, мы ожидаем около трех тысяч детей, которые будут заниматься в проекте Давай, играй", – говорит Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер".
Дворец спорта в Зеленодольске, где население около 14-ти тысяч, не уступает столичному. На ремонт спорткомплекса компания ДТЭК выделила около 1,5 миллиона гривен.
В новом комплексе дети занимаются различными видами спорта.
Старший сын Леонова влюблен в баскетбол. За год прибавил в росте почти десять сантиметров. Супруга Татьяна работает на Криворожской теплоэлектростанции. Она, как и ее коллеги, стали участниками других социальных проектов предприятия по благоустройству.
"Вот у нас даже был проект "Город своими руками", мы во дворе сделали детскую площадку. Т.е. компания ДТЭК выделяет средства для жителей нашего города и это видно", – делится женщина.
Воспоминания о лучших моментах своей жизни Леоновы, по традиции, размещают на стене. Недавно коллекция пополнилась еще одной наградой старшего сына.
Как известно, компания ДТЭК поддерживает профессионалов и любителей в спорте.
Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.
Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.
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