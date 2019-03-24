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Компания ДТЭК поддерживает профессионалов и любителей в спорте

Сегодня, 02:43

Двое юношей из Львовской области не раз одерживали победу в украинском чемпионатах по гребле

Компания ДТЭК поддерживает профессионалов и любителей в спорте Запад Двое юношей из Львовской области не раз одерживали победу в украинском чемпионатах по гребле

Украинская сборная юниоров и молодых по гребле на байдарках и каноэ в очередной раз – на сборах в Добротворе во Львовской области.

Здесь есть кому тренироваться, даже когда спортсмены сборной уезжают.

Виталий Брезицкому и Василию Чедрику – по девятнадцать. Друзья – из небольшого города. Оба – многократные чемпионы Украины.

Юноши говорят – для победы нужен добротный спортивный инвентарь.

Однако приобрести лодки и весла для спортсменов школа не может – это очень дорого. Выручают партнеры.

"Гребная база практически поддерживается от прихода компании ДТЭК в Добротвор. Компанией ДТЭК была закуплена уже в 18-м году лодка-двойка, первая лодка был закуплена в 2013-м году", – говорит Степан Войчук, менеджер по взаимодействию с местными органами власти ДТЭК Добротворская ТЭС.

Новую лодку ребята еще не испытывали, но возлагают на нее большие надежды.

"ДТЭК нам подарил новую лодку. Это может быть какая-то новая ступень в спорте. Может она нам как-то даст силы", -делится Виталий Брезицкий, спортсмен-гребец.

Василий с Виталием получили не один десяток медалей, но самая желанная - олимпийская.

Благодаря поддержке партнеров ребята из маленьких населенных пунктов имеют возможность приобщиться к большому спорту.

"За счет компании ДТЭК, за счет программ социального развития и партнерства, за счет "Город своими руками", куда компания тоже вкладывает свои средства, мы многое сделали для школы по этим программам", – говорит Игорь Сливинский, директор коммунального учреждения детско-юношеской спортивной школы Добротвир.

Важно, что бизнес поддерживает и профессионалов в спорте, и любителей. В Добротворе компания ДТЭК вместе с футбольным клубом "Шахтер" начал проект "Давай играй". 

А в рамках проекта "Общество своими руками" только в прошлом году приобрела каноэ, байдарки, катамараны и прогулочные лодки. Ведь спорт – это не только высокие победы, но и здоровый образ жизни.

Напомним, что социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА. Всего в список UEFA foundation попали 45 детских социальных проектов.

Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.

 

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Тег спорт, видео, ДТЭК, Львовска область, Давай, играй!

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