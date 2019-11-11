Две пенсионерки устроили заезд на тележке из супермаркета в Днепре: видео

"Возраст развлечениям не помеха" – решили две пенсионерки в Днепре и устроили заезд на тележке из супермаркета. Поездку сняли очевидцы и выложили в сеть. Они отмечают, что променад произошел после концерта певца DZIDZIO. Во время заезда на парковке было полно людей. Большинство на такие выходки реагировали сдержанно. Что вдохновило пенсионерок на развлечения, которые более характерны для подростков, неизвестно. И, похоже, они получили удовольствие от заезда.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как команда харьковских пенсионерок-черлидеров победила в национальном чемпионате. Капитану команды и самой старшей участнице – 71 год. Она всю жизнь занималась спортивной гимнастикой, а три года назад открыла для себя черлидинг. Средний возраст победительниц составил 60 лет.

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А еще мы писали о том, что о том, что в Корее организовали необычные курсы для пенсионеров. Власти Сеула устроили бесплатные уроки для тех, кому за 55, чтобы люди научились пользоваться гаджетами и научили других.

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