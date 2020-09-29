Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации

Малыш боролся за жизнь десять суток

В Днепре в реанимации умер двухлетний мальчик, которого сильно покусала собака на Донбассе.

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на личные источники, ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу 18 сентября в критическом состоянии. Жизнь мальчика поддерживали аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат искусственной почки, сердце требовало постоянного введения адреналина, каждый день малышу делали перевязки и операции под наркозом, проводили вакуумную терапию ран.

Каждый день в палате ребенка находились волонтеры и врачи, они общались с ним, поддерживали и просто были рядом. На десятые сутки в реанимации ребенок умер.

Напомним, инцидент произошел в городе Селидово. Семья отмечала день рождения ребенка. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор, там на него напал домашний пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

Ранее мы сообщали, что в Боярке под Киевом ротвейлер искусал местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

А в Тернополе собака вцепилась в лицо девятилетнему ребенку. Мальчик подошел погладить животное, которое привязали прямо на детской площадке.

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