Українська
$ 28,31
33,04
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации

29 сентября, 14:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Малыш боролся за жизнь десять суток

В Днепре в реанимации умер двухлетний мальчик, которого сильно покусала собака на Донбассе.

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на личные источники, ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу 18 сентября в критическом состоянии. Жизнь мальчика поддерживали аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат искусственной почки, сердце требовало постоянного введения адреналина, каждый день малышу делали перевязки и операции под наркозом, проводили вакуумную терапию ран.

Каждый день в палате ребенка находились волонтеры и врачи, они общались с ним, поддерживали и просто были рядом. На десятые сутки в реанимации ребенок умер.

Напомним, инцидент произошел в городе Селидово. Семья отмечала день рождения ребенка. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор, там на него напал домашний пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

Ранее мы сообщали, что в Боярке под Киевом ротвейлер искусал местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

А в Тернополе собака вцепилась в лицо девятилетнему ребенку. Мальчик подошел погладить животное, которое привязали прямо на детской площадке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
смерть Донбасс Днепр собака мальчик нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре любовник-
В Днепре любовник-"альпинист" застрял на 11-м этаже (фото)Днепр
Наркотики в БАДах: в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов из России
Наркотики в БАДах: в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов из РоссииДнепр
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимацииДнепр
"От коронавируса чаще всего умирают мужчины": в Днепропетровской ОГА назвали причинуДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять