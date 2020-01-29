В Тернополе собака вцепилась в лицо девятилетнего ребенка

В Тернополе, где еще два года назад жители жаловались на нападения бродячих собак, хаски искусала девятилетнего ребенка.

У Романа – раны на руке и на лице. Мальчик подошел погладить чужую собаку, которую привязали прямо на детской площадке. Но животное бросилось на ребенка. "Сегодня" выясняли – кто оставил собаку и как чувствует себя пострадавший.

В детскую больницу пришла полиция. Опекун десятилетнего Романа пишет заявление. Мальчик – воспитанник детдома.

"По дороге в школу, между домами, есть детская площадка. И на этой детской площадке к скамейке была привязана собака породы хаски, без намордника", – рассказывает опекун потерпевшего, директор Тернопольского областного детдома Владимир Долинный.

Владельца собаки рядом не было. Роман рассказал, что подошел погладить собаку, но та вдруг схватила его за руку. От боли мальчик упал на спину, а собака вцепилась ему в лицо.

"Ранец его потянул назад, и он упал. И собака вцепилась в его лицо. Люди увидели, отогнали собаку, вызвали скорую помощь и тогда уже ребенка отвезла скорая помощь, и нам перезвонили", – говорит директор детдома Владимир Долинный.

Романа привезли в приемное отделение, обработали раны и госпитализировали.

"Ребенок поступил с кусанными ранами. Сейчас проведена первичная хирургическая обработка ран. Рана обшита, сейчас все хорошо. Травмы средней тяжести. Нужно будет пройти антибиотикотерапию, конечно же. Сейчас все хорошо", – говорит челюстно-лицевой хирург Тернопольской областной детской больницы Владимир Кучмий.

Медики говорят: мальчик минимум неделю проведет в палате.

"Плачет, чувствует ужасно себя. Вот, поднялась температура. Болит рука. Не так губа, как рука болит", – говорит воспитательница Тернопольского областного детдома Надежда Обуховская.

В полиции зарегистрировали заявление опекуна, и должны открыть уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.

"У собаки есть хозяева, но они здесь, в Украине, сейчас не проживают. Они находятся за границей, на заработках. За собакой ухаживает близкая родственница владельца животного. И в тот день выгуливала собаку во дворе. Однако в момент самого укуса женщины не было рядом", – сообщил детали дела представитель управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Хозяевам грозит штраф, а еще у них могут забрать собаку. В полиции говорят: на это животное уже жаловались жители соседних домов. Если владельцы не могут воспитывать хаски – это сделают специалисты.

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