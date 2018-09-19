Экологическая модернизация Приднепровской ТЭС: от пыли в воздухе спасут электрофильтры

Сегодня, 06:58

Работы на станции проводятся в рамках плана экологической модернизации ТЭС

За работой. На Приднепровской ТЭС демонтируют старый электрофильтр на 10-м энергоблоке. Фото: М. Журавель
За работой. На Приднепровской ТЭС демонтируют старый электрофильтр на 10-м энергоблоке. Фото: М. Журавель

В Днепре чиновники и крупные предприятия объединились в борьбе за чистый воздух. Полным ходом идет экологическая модернизация Приднепровской ТЭС. Сейчас на предприятии продолжаются работы по строительству электрофильтра на энергоблоке №10 и перевод блоков №9, 10 на газовый уголь. Новая система очистки позволит уменьшить количество пыли, выбрасываемой в воздух, — с 950 мг до 50 мг на метр кубический. "Сегодня" побывала на предприятии и узнала, на какой стадии находится экомодернизация Приднепровской ТЭС.

Работы на станции проводятся в рамках плана экологической модернизации ТЭС, который лег в основу меморандума о сотрудничестве энергохолдинга ДТЭК и местной власти. В документе, который в апреле скрепили подписями мэр Борис Филатов и генеральный директорДТЭК Максим Тимченко, задекларировано более 27 мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду. Главный из пунктов — установка на энергоблоке Приднепровской ТЭС нового электрофильтра.

За экологической модернизацией ТЭС следит департамент экологической политики Днепровского горсовета. На днях комиссия ознакомилась с ходом строительства, а также посетила пост мониторинга воздуха, который заработал в августе. Прибор фиксирует количество выбросов вредных веществ в воздух.

"Модернизация идет по графику. На сегодня на блоке №9 установлено порядка 60% оборудования. Понадобится еще примерно три-четыре недели, чтобы закончить монтаж оборудования и приступить к наладке и пусковым операциям. На блоке №10 работ больше. Основные — строительство электрофильтра. Там закончен демонтаж, сегодня установлен башенный кран, который начнет вести монтаж оборудования. Блок заработает к концу года", — отмечает директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко.

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Мониторинг. Пост следит за качеством воздуха в санитарной зоне. Фото: М. Журавель

Чиновники и промышленные гиганты сообща решают актуальные вопросы экологической обстановки, которые не первый год волнуют днепрян. Перевод ТЭС на газовый уголь, а также строительство электрофильтра позволят существенно сократить выбросы в воздух пыли.

"Основные мероприятия направлены на уменьшение выбросов загрязнителей в атмосферу. Благодаря новому электрофильтру 85% золы, а это пыль, которая направляется в дымовую трубу, будет улавливаться. А это значит, что дышать днепрянам будет легче, ведь лишь при работе одного модернизированного энергоблока количество выбросов в атмосферу сократиться на 2700 тонн", — рассказывает заместитель начальника городского управления экологии Иван Бондарь.

Выбросы диоксида серы уже снизились благодаря другому качеству топлива и низкому содержанию серы — 1%. Это результат перехода с антрацита на газовый уголь и использования смеси такого угля из разных месторождений. И это также одно из обязательств ТЭС — сжигать уголь с содержанием серы не более 1,3%.

Всего в меморандуме значится 27 пунктов, из которых в этом году Приднепровской ТЭС необходимо выполнить 21.

"Проверка показала, что исполнение природоохранных мероприятий, которые предусмотрены меморандумом, ведется согласно графику. С уверенностью можно сказать, что те мероприятия, которые запланированы на 2018 год, будут выполнены", — отметил Бондарь.

Напомним, в реконструкцию украинских ТЭС необходимо инвестировать 6,5 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательстве перед партнерами из ЕС в части охраны окружающей среды. Но в тарифах производителей электроэнергии не предусмотрены средства для того, чтобы покрыть эти расходы. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью британскому профильному изданию ICIS.

В свою очередь глава ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отмечал, что в комплексной реформе нуждается также и вся украинская газодобывающая отрасль.

А исполняющий обязанности главы парламентского комитета по ТЭК Александр Домбровский подчеркивал, что уже этой осенью парламент должен завершить реформирование энергетики.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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