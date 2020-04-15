Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" обеспечили Кривой Рог тестами для диагностики COVID-19

В рамках взаимодействия с Днепропетровским областным штабом противодействия коронавирусу Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" 15 апреля передали медицинским учреждениям Кривого Рога 15 тысяч тестов для обнаружения COVID-19.

"Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. По личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова в координации с Министерством здравоохранения делает свой вклад в победу над эпидемией коронавируса. Мы в кратчайшие сроки закупили и передали Минздраву 300 000 экспресс-тестов на COVID. Быстрое тестирование больных с симптоматикой и их последующая сепарация останавливают стремительное распространение инфекции. Тесты переданы Минздраву и распределены между регионами Украины. Мы уже передали десятки тысяч тестов в Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. На этой неделе 30 000 тестов получила Днепропетровская область. И сегодня половина этой помощи – 15 000 – передана Кривому Рогу", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Эти 15 000 тест-систем будут использоваться для оперативного выявления случаев инфицирования коронавирусом в государственных больницах, определенных Министерством здравоохранения Украины. В первую очередь, это Криворожская инфекционная больница, а также городские больницы №7, 8 и 11.

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Сегодня борьба с коронавирусом требует объединения всех усилий – точечная помощь не способна сдержать распространения COVID-19, уверены в "Метинвесте".

"Во всех городах, где есть наши предприятия, "Метинвест" помогает в рамках работы благотворительного Фонда Рината Ахметова вместе с другими активами SCM. В Кривом Роге совместно с властью и громадой определяем, какое оборудование необходимо, также передаем для медиков и правоохранителей средства индивидуальной защиты, помогаем дезинфицировать улицы. Мы понимаем всю ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и их семей. На предприятиях строго выполняем все противоэпидемические требования, чтобы обезопасить коллектив. В такой сложной ситуации важно не терять надежду и работать сообща", – подчеркнул генеральный директор ЦГОКа компании "Метинвест" Дмитрий Шевчик.

Всего Фонд Рината Ахметова и Группа "Метинвест" передали Днепропетровской области 30 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первые грузы с ними уже доставили в Днепр и Павлоград.

"Мы благодарны Фонду Рината Ахметова и "Метинвесту", потому что получили сегодня 15 000 тестов и, имея 10 000 тестов, закупленных за счет городского бюджета, мы можем с сегодняшнего дня начать массовую диагностику жителей и медиков. Это поможет бороться с этой бедой, которая пришла в мир и в Украину. Мы столкнулись со сложным вызовом, и только вместе сможем защитить здоровье наших жителей. В рамках работы штаба по борьбе с коронавирусом контролируем ситуацию, координируем работу медиков и правоохранителей. Благодаря помощи бизнеса обеспечиваем средствами индивидуальной защиты все службы, от которых зависит борьба с COVID-19", – сказал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Современные системы помогут криворожским медикам эффективно определять случаи заражения, оперативно принимать необходимые меры для лечения больных и препятствовать распространению заболевания.

"От лица всех медиков благодарю за помощь. 15 000 тестов позволят нам приступить к массовым скрининговым исследованиям пациентов, которые в этом нуждаются", – сказал Константин Мурашко, начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского горсовета.

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" 6 апреля передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

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Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 000 получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 000 экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 000 экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале по личному решению Рината Ахметова Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов – угрозу эпидемии коронавирусной инфекции. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда передан в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

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Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

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