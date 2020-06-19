Фонд Рината Ахметова помог услышать мир четырехлетней Арине из Днепра

Четырехлетней Арине из Днепра врачи поставили диагноз – тугоухость. Она не слышала пения птиц, шелест листьев деревьев и много других звуков окружающего мира. Девочка плохо воспринимала речь, и как следствие, почти не разговаривала. Малышке, в рамках проекта "Теперь я слышу", помог Фонд Рината Ахметова. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как теперь изменилась жизнь девочки.

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Танцы – одно из самых любимых занятий Арины. Но из-за врожденной тугоухости двигаться в такт музыке она не может.

"Очень трудно. Просто смотришь – все дети как дети, а у нее – такие проблемы. Трудно", – говорит бабушка Арины Наталья Овечкина.

В семье Арины преобладает язык жестов, у родителей – также проблемы со слухом. В свои четыре года девочка почти не разговаривает.

"Все жестами, как говорится. Пытается она повторять. Но пока еще ничего не получается. Редко, маленькие слова... Пытались мы с самого детства протезировать, лечить, но ничего не помогало. Поэтому обратились в Фонд Рината Ахметова", – рассказывает бабушка девочки.

Дети с диагнозом "тугоухость четвертой степени", как у Арины, способны слышать только громкие звуки, и почти не воспринимают речь. Поэтому и научиться говорить им крайне сложно. Помочь в такой ситуации способны только высокочувствительные слуховые аппараты.

"Цифровые аппараты компенсируют необходимое звуковое восприятие, чтобы ребенок мог хорошо слышать и хорошо воспроизводить то, что он слышит. Навыки речи, когда ребенок слухопротезирован, развиваются – при занятии с сурдопедагогом, с логопедами", – объясняет аудиолог-слухопротезист Центра слуха Ирина Банник.

Чтобы Арина услышала окружающий мир и впоследствии полноценно заговорила, ей установили два слуховых аппарата. Устройства способны подстраиваться под индивидуальные потребности ребенка.

"Слышишь? Да? Аришка, скажи, пожалуйста, "мама", – говорят Арине. "Мама", – отвечает девочка.

"Гласные звуки правильные. Если будете носить аппараты, будете заниматься с сурдопедагогом, то появятся и правильные согласные звуки", – объясняют родителям.

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Помочь Арине воспринимать мир на слух удалось благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу".

"Далеко не каждая семья может приобрести аппарат. Аппараты – это устройства очень современные, дорогие. Поэтому то, что Фонд Рината Ахметова помогает таким семьям, это огромное, большое дело", – говорит аудиолог-слухопротезист Ирина Банник.

"Ринату Ахметову я очень благодарна! Я надеюсь, что все у Арины будет нормально, и она будет разговаривать!" – говорит бабушка Арины Наталья Овечкина.

"Я надеюсь, что Арина будет слышать и разговаривать, спасибо Фонду!" – говорит мама Арины Татьяна Тетюк.

Всего помощь в рамках проекта "Теперь я слышу" уже получили 175 мальчиков и девочек.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает пережить карантин детским домам семейного типана Донбассе. Также мы рассказывали, что Фонд помогает преодолеть тягости самоизоляциилюдям с инвалидностью в Ровенской области.

С началом пандемии Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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