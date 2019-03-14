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Фуры на въезде в Днепр начали взвешивать

Сегодня, 13:10

Станции взвешивания работают уже несколько дней

Фуры на въезде в Днепр начали взвешивать Днепр Станции взвешивания работают уже несколько дней

На ведущих в Днепр четырех трассах установили специальные станции, на которых перед въездом в города взвешивают грузовики. Проверку на вес проходят все фуры, которые направляются в Днепр.

После взвешивания информация передается через вай-фай на компьютер, а водителю выдают талон, на котором указан вес транспортного средства. Таким образом на станции определяют, не перевозят ли фуры груз весом больше нормы. Ведь, как говорят в "Укртрансбезопасности", это влияет на состояние дорог.

Станции уже работают несколько дней – за это время проверили полторы сотни автомобилей. На каждую пятую составили протокол и выписали штраф. Сумма зависит от маршрута и километража, а рассчитывают ее в евро.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения

При этом в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Через пять лет страна может перейти на европейские стандарты ремонта, заявлял глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он отметил, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

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Тег Днепр, грузовики, въезд, взвешивание

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