"Готовимся к худшему": в Днепре выкопали 600 могил и закупили 1000 мешков для жертв COVID-19

Филатов рассказал, что городские власти делают для борьбы с коронавирусом

Мэр Днепра Борис Филатов отчитался о мерах, которые предпринимаются для противодействия распространению коронавируса, а также для преодоления последствий болезни.

Как рассказал градоначальник в своем Facebook, мэрия готовится к худшему развитию сценария – выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших c коронавируcом, а для хранения тел – подготовили тысячу плотных пластиковых мешков.

Мэр также отметил, что 21-я инфекционная больница обеспечена всем необходимым на месяц вперед. Сюда уже доставлено почти две тысячи экспресс-тестов на коронавирус, а также 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ожидается поставка еще 15 штук).

На данный момент город на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты потратил 42,1 миллиона гривен из 98, которые были выделены из городского бюджета на борьбу с коронавирусом.

Также он рассказал, что вокруг больниц № 8, 16 и 21 возводятся ограждения с контролем въезда-выезда, поскольку эти медучреждения перепрофилируют для приема больных с COVID-19.

"Для каждой больницы установят системы сбора опасных медицинских отходов и обеззараживания стоков", – написал Филатов.

Из городского бюджета обеспечили повышение зарплат (от 20 тысяч гривен) для ключевых специалистов – анестезиологов и реаниматологов. А владельцы двух гостиниц выделили 200 номеров для проживая иногородних врачей, которые задействованы в борьбе с эпидемией, а для обсервации горожан выделили еще четыре места обсервации.

Также Филатов рассказал, что с начала карантина одиноким пожилым людям было доставлено более 12,5 тысяч товаров первой необходимости. Это продукты, медикаменты и средства гигиены.

"Сейчас на финальной стадии находится заключение договора с одной из торговых сетей, которая готова бесплатно передавать продукты питания для одиноких пенсионеров. Независимо от того, сколько продлится карантин, город готов обеспечивать своих стариков необходимыми товарами вплоть до середины мая", – написал глава города.

Реклама

Что касается транспорта, то профильный департамент обработал 6200 заявок от предприятий критической инфраструктуры и выдал почти 100 тысяч номерных спецпропусков для проезда в транспорте.

"На основных направлениях движения в городе действуют 32 трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрута. Для сравнения, это больше, чем в столице. Жизнь не заканчивается. Во время вынужденного простоя весь незадействованный для перевозок в спецрежиме транспорт, осматривают и ремонтируют для подготовки к летнему сезону", – заявил Филатов.

Он отметил, что транспорт нелегальных перевозчиков будут изымать. Также мэр напомнил, что парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки теперь закрыты для посещения. Штраф за несоблюдение условий карантина – 17 тысяч гривен.

"Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных", - предупредил чиновник.

Отдельно Филатов подчеркнул, что в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

"Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному человеку на территории в 10 квадратных метров", — написал он.

Затронул мэр и тему санитарной обработки.

"Усилена обработка первых этажей подъездов, лифтов, отделений первичной медицинской помощи, больниц, поликлиник, а также общественного транспорта. Обеззараживание хлоросодержащими растворами проводят не реже, чем раз в три дня. Город получил еще 160 механических (вакуумных) распылителей", — написал Филатов.

По его словам, изъятые в "наливайках" спиртосодержащие жидкости используют для производства антисептиков для врачей и правоохранителей.

Реклама

"Хозяева наливаек, я же вас, мразей, предупреждал. Предупреждал же, правда? Я не могу поймать каждого. Но каждого, кого я поймаю — пущу по миру без штанов", — пригрозил он.

Жалобы на шумные ремонты у соседей начнут принимать с 6 апреля. Все плановые работы в городе продолжаются, не смотря на карантин.

В завершении мэр указал все необходимые контактные телефоны городских служб.

- Получить консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, а также карантином на территории Днепра можно по горячей линии городского совета. Телефоны: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.

- Если вы чувствуете недомогание, необходимые консультации можно получить по телефонам: (056) 720-70-71, (056) 720-70-49, (095) 024-03-80, (098) 718-17-83. При наличии симптомов заболевания или оснований для госпитализации к вам приедут врачи.

- Все вопросы социального обеспечения, начисления пособий для семей врачей и госслужащих, которые будут выполнять задачи в режиме карантина – по телефону (056)722-21-85, (056) 767-10-32, (056) 377-18-76.

- Контактный номер нашей службы для пожилых людей, которым трудно и нужен совет или помощь — (067) 616-06-40.

- Если вы готовы принять участие как волонтер, производитель средств защиты, антисептиков, пожалуйста, контактный номер — (093) 161-05-27, (067) 616-06-40.

- По вопросам выдачи спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина обращайтесь по номеру — (068) 478-50-58.

"Соблюдайте самоизоляцию. Помогайте ближнему. Оставайтесь людьми", — резюмировал Филатов.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 2 апреля в Украине было зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама