Как может выглядеть новый аэропорт Днепра: появилось видео

В Днепре может появиться новый аэропорт – первый дизайн-проект нового терминала аэродрома подготовила австрийская компания "Airport Consulting Vienna".

Как сообщает dnepr.info, новый аэропорт будет строить украинская промышленно-финансовая группа "DCH".

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"До сих пор Днепропетровская область остается закрытой, ведь добираться сюда просто неудобно. Иногда все планы сводятся на нет, когда из-за устаревшей системы навигации существующий аэропорт не в состоянии принять самолеты даже в незначительный туман. Поэтому часто бизнесмены и инвесторы выбирают для встреч Киев, а не Днепр. Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Отметим, что средства на строительство новой взлетно-посадочной полосы будут выделены из госбюджета. На это пойдет 1 миллиард гривен в бюджете на 2020 год и 200 миллионов гривен, перенесенные с текущего года. Длина взлетно-посадочной полосы составит 3,2 километра. Она будет оснащена современными системами навигации и светосильным оборудованием, что позволит принимать самолеты всех типов даже в туман. Годовой пассажиропоток нового аэропорта Днепра должен составить до 3 миллионов человек.

Напомним, 19 ноября в Днепре начались работы по созданию нового аэропорта на базе существующего. Ранее мы уже писали, что реконструкция аэропорта должна завершиться до марта 2022 года.

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