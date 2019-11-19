В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОДА приехала проектная команда DCH

Сегодня, 19 ноября, в Днепре начались работы по созданию нового аэропорта на базе существующего. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Утром здесь состоялось совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта "Днепр". Присутствовавшие представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины, днепровского аэропорта обсудили с проектной командой группы DCH практические вопросы, решение которых необходимо для старта строительных работ. Речь шла о разработке градостроительной документации и порядке использования бюджетных средств. По итогам встречи было решено обеспечить регулярное проведение подобных совещаний с участием всех вовлеченных в реализацию проекта сторон.

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Напомним, что строительство международного аэропорта "Днепр" в соответствии с мировой практикой будет реализовано в формате частно-государственного партнерства. Работы по созданию новой взлетно-посадочной полосы и других компонентов аэродромного комплекса финансируются государством. Общая сумма госинвестиций в проект оценивается в 3 млрд грн, из которых 1 млрд грн предусмотрен в недавно принятом Верховной Радой Украины Государственном бюджете-2020. Еще 200 млн грн Верховная Рада ранее выделила на проведение соответствующих проектных работ. В настоящее время проводится конкурсный отбор проектировщика аэродрома и организации-разработчика ДПТ (детального плана территории). Частный инвестор создания аэровокзального комплекса – группа DCH Александра Ярославского, которая уже имеет успешный опыт строительства, эксплуатации и развития международного аэропорта "Харьков". Плановый объем инвестиций DCH -$70 млн, по заказу частного инвестора ведется работа над проектной документацией для строительства аэровокзалов.

"В Госбюджете-2020 на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 млрд грн. Мы сразу приступили к работе – должны быстро согласовать все технические моменты, чтобы создание терминала и взлетно-посадочной полосы началось в срок. Строители начнут работать на объекте уже в 2020-м", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

К подготовке базовой плановой документации для международного аэропорта "Днепр" также приступила всемирно известная австрийская консалтинговая компания Airport Consulting Vienna. Эксперты проектной команды DCH и Airport Consulting Vienna будут готовить информацию для разработки дизайна аэродрома, мастер-плана развития и бизнес-плана на период до 2045 г. Как рассказал Владимир Васильченко, руководитель проекта строительства международного аэропорта "Днепр" и генеральный директор международного аэропорта "Харьков": "Как и при строительстве харьковского аэропорта, на старте проекта необходимо очень четко понимать, как будет выглядеть аэродромный комплекс, где и как будут расположены конкретные объекты инфраструктуры. И, конечно, оценить динамику бизнес-показателей в долгосрочной перспективе. Я уверен, что в сотрудничестве с Airport Consulting Vienna мы оперативно подготовим необходимые базовые документы".

Юрий Рубанов, представитель Airport Consulting Vienna, напомнил, что хорошо знаком с текущим положением дел в международном аэропорту "Днепр": "Фактически, предпроектные исследования мы провели еще в начале 2019 г., когда оценивали возможные варианты строительства и презентовали результаты громаде Днепра. Прекрасно, что в конечном итоге был выбран экономически оптимальный сценарий. У Airport Consulting Vienna огромный международный опыт консультационной поддержки инвестиционных проектов в индустрии аэропортов. Мы применим эту нашу глобальную экспертизу в Днепре, чтобы в городе появились очень функциональные и современные "воздушные ворота".

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