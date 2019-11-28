Канал "Украина" покажет вторую часть спецрепортажа "По следам городского головы. Днепр"

Авторы расскажут о стандартах безопасности в Днепре и масштабных изменениях, происходящих в городе

В четверг, 28 ноября, в 23:20 телеканал "Украина" покажет вторую часть специального репортажа "По следам городского головы. Днепр". В первой части спецрепортажа было рассказано о масштабной реконструкции моста в Днепре – одного из самых больших в Украине.

Во второй части авторы программы расскажут, как в городе работает почти тысяча видеокамер, установленных на улицах, в парках, школах и даже в лифтах. Кого благодаря этой системе видеонаблюдения удалось задержать правоохранителям?

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Также в спецрепортаже пойдет речь о проведенном в городе фестивале, который в Украине уже называют новым Вудстоком: трое суток, 30 тысяч посетителей и полсотни исполнителей чуть ли не со всего мира.

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Что нужно знать для организации в Украине международного музыкального фестиваля?

Об этом и о многом другом – смотрите спецрепортаж "По следам городского головы. Днепр. Часть вторая" в четверг, в 23:20 на канале "Украина".

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